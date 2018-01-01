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Свитолина потренировалась с Плишковой перед стартом на Australian Open

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Украинка и чешка позанимались на арене Маргарет Корт.
Элина Свитолина и Каролина Плишкова
Элина Свитолина и Каролина Плишкова
twitter.com/UkrainianTennis

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела совместную тренировку с чешкой Каролиной Плишковой накануне старта на Australian Open. Занятие проходило на втором по значимости корте – имени Маргарет Корт.

Интересно, что Свитолина и Плишкова недавно встречались на турнире в Брисбене. Тогда украинка победила в полуфинале, а затем стала победительницей соревнований.

Отметим, что Элина, посеянная в Мельбурне под 4-м номером, вступит в борьбу на Australian Open уже в понедельник. Соперницей украинки по первому раунду станет сербка Ивана Йорович.

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Теги: Элина Свитолина, Каролина Плишкова, тренировка, фото, Australian Open, WTA, теннис
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