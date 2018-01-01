Свитолина потренировалась с Плишковой перед стартом на Australian Open
Украинская теннисистка Элина Свитолина провела совместную тренировку с чешкой Каролиной Плишковой накануне старта на Australian Open. Занятие проходило на втором по значимости корте – имени Маргарет Корт.
Elina Svitolina & Karolina Pliskova at practice in Melbourne #AusOpen pic.twitter.com/6bE863NgsH— TennisUkraine (@UkrainianTennis) 14 января 2018 г.
Elina Svitolina, Practice, Margaret Court Arena @ElinaSvitolina via Elizabeth Bai/Tennis Australia#tennis #Svitolina #Ukraine #AusOpen pic.twitter.com/PupFaNeuNy— TennisUkraine (@UkrainianTennis) 14 января 2018 г.
Интересно, что Свитолина и Плишкова недавно встречались на турнире в Брисбене. Тогда украинка победила в полуфинале, а затем стала победительницей соревнований.
Отметим, что Элина, посеянная в Мельбурне под 4-м номером, вступит в борьбу на Australian Open уже в понедельник. Соперницей украинки по первому раунду станет сербка Ивана Йорович.
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