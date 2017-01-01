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Костюк: Финал квалификации Australian Open я восприняла как просто еще один матч

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Юная украинка рассказала, что не думает о возрасте на корте.
Марта Костюк
Марта Костюк
btu.org.ua

Действующая чемпионка юниорского Australian Open и самая молодая представительница основной сетки текущего розыгрыша взрослого турнира в Мельбурне 15-летняя украинка Марта Костюк заявила, что победа в финале квалификации не стала для нее большим свершением.

"Возраст для меня ничего не значит. Я не думаю о нем, когда играю. Но быть молодым − это иногда своеобразная возможность. Когда я начинаю побеждать, то взрослые девушки немного напрягаются.

В квалификации было сложно из-за погодных условий, из-за дождя. Но я старалась оставаться спокойной в каждом матче. Это было самым важным для меня.

Я радовалась, возможно, только одну минуту после победы, но затем восприняла финал квалификации как просто еще один матч.

Приятно возвращаться в Мельбурн. Когда я впервые вернулась сюда, то уже чувствовала, что играю хорошо. Знаете, здесь я могу играть отлично. Здесь ты чувствуешь, будто тебе все под силу", − рассказала пресс-службе Открытого чемпионата Австралии

Отметим, что помимо Костюк в основной сетке Australian Open выступят еще пятеро украинцев.

Напомним, Костюк узнала имя своей соперницы в первом раунде дебютного "мэйджора".

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Теги: Марта Костюк, Australian Open, WTA, теннис
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