Australian Open 2018: призовой фонд

Призовой фонд вырос на 10% по сравнению с прошлым сезоном.

Первый в году турнир Большого шлема, Открытый чемпионат Австралии, стартует в понедельник, 15 января, в австралийском Мельбурне. Турнир продлится до 28 января.

Призовой фонд составит 55 миллионов долларов, что на 10% больше по сравнению с прошлым сезоном.

4 миллиона долларов получат победители соревнований в мужской и женской сетках турнира.

В основную сетку женского турнира Australian Open напрямую вышли четыре украинки, плюс Марта Костюк прошла квалификацию. У мужчин выступит один украинец - Александр Долгополов.

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