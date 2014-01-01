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Свитолина, Бондаренко и Костюк узнали соперниц в основной сетке Australian Open

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На турнире в Мельбурне завершился финальный раунд квалификации.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
btu.org.ua

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в первом круге встретится с сербкой Иваной Йорович (№279 WTA).

В свою очередь, Катерина Бондаренко на старте соревнований сыграет против Виктории Голубич из Швейцарии (№115 WTA). Отметим, что швейцарка обыграла представительницу Украины в их единственной встрече, которая прошла в 2014 году в квалификации 100-тысячника ITF в Чехии.

И, наконец, Марта Костюк, преодолевшая сегодня финальный раунд отбора, свой дебютный матч в основной сетке турнира Большого Шлема проведет с китаянкой Пэн Шуай (№27 WTA), посеянной под 25-м номером.

Все три вышеупомянутые украинки свои матчи сыграют в понедельник, 15 января. Отметим, что на нашем сайте доступно расписание матчей Australian Open (WTA)

Ранее сообщалось, что Свитолина – одна из фавориток на победу в Australian Open.

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Теги: Элина Свитолина, Екатерина Бондаренко, Марта Костюк, соперники, Australian Open, WTA, теннис
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