Федерер научил Спайдермена держать ракетку и сыграл в теннис с Тором

Известные теннисисты вместе с супергероями развлекли зрителей накануне старта Australian Open.

В Мельбурне прошел детский день, традиционно предваряющий старт Australian Open. В этот раз детишек развлекали Роджер Федерер, Милош Раонич, Новак Джокович, Ник Кирьос, Каролин Возняцки, которым содействовала команда Мстителей из Marvel.

Роджер научил держать ракетку Человека-паука, а во время парного матча Федерер/Возняцки – Джокович/Раонич, на корт неожиданно выскочил Тор, который на один розыгрыш заменил Милоша.

Позже четвертка теннисистов выполнила челендж – нужно было попасть мячом в корзину на другой стороне корта. Что из этого получилось, смотрите на видео: