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Надаль: Чувствую себя хорошо накануне старта Australian Open

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Испанец поделился ожиданиями от грядущего старта Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

"Я впервые в карьере начну сезон на Открытом чемпионате Австралии, не проведя до этого ни одного официального матча. Это новая ситуация для меня. Но я чувствую себя хорошо. Я здорово тренировался в течение полутора недель и хочу как можно лучше провести оставшиеся пару дней тренировок. Надеюсь, я буду готов к старту турнира.

Прошлый сезон получился долгим. Я провел не так много турниров, но сыграл множество матчей. В какой-то момент я вынужден был остановиться. Мы решили пропустить турниры в Абу-Даби и Брисбене, потому что мне нужно было прибавлять и набирать форму постепенно, через тренировки. Это помогло обрести свежесть. Мы пытались подвести меня к Мельбурну свежим и физически, и эмоционально", – цитирует Рафаэля Надаля официальный сайт Australian Open.

Напомним, в первом раунде турнира испанец сыграет с Виктором Эстрельей-Бургосом.

Также на нашем сайте доступно расписание матчей Открытого чемпионата Австралии по теннису.

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Теги: ATP, теннис, Рафаэль Надаль, Открытый чемпионат Австралии по теннису, Australian Open
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