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Элина Свитолина: видео превью от Australian Open

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Уже в ближайшие дни украинка начнет свои выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Накануне старта первого турнира Большого шлема в сезоне – Australian Open – официальный YouTube-канал соревнований опубликовал видео, на котором представил украинку Элину Свитолину.

Напомним, что Элина Свитолина начнет свои выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису со второго раунд. Украинке достанется соперница из квалификации. По словам самой теннисистки, ей неважно, с кем играть на старте Australian Open.

Также наша спортсменка попала в число претенденток на победу в турнире.

Смотри также, в какой форме Элина Свитолина будет выступать во время первого турнира Большого шлема в сезоне.

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Теги: Элина Свитолина, теннис, Australian Open, видео, Открытый чемпионат Австралии по теннису
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