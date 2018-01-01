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Свитолина: Мне неважно, с кем играть на старте Australian Open

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Украинская теннисистка поделилась ожиданиями накануне старта первого в сезоне турнира Большого шлема.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
ausopen.com

"Я чувствую себя хорошо. Приятно вернуться сюда. К сожалению, погода здесь плохая. Не похоже даже, что мы на самом деле в Австралии. Так что, да, я счастлива вернуться. Тренируюсь, просто получаю удовольствие от первого мэйджора сезона. Это всегда волнующе.

У меня нет выбора с кем играть на старте турнира. Я же не могу изменить погоду или что-то поменять. Для меня не имеет особенного значения, с кем играть. Для меня важно показать свою игру и быть готовой, очень собранной и свежей. Да, такова цель.

Каждый турнир Большого шлема всегда немного отличается, потому что все зависит от выступлений на предыдущих соревнованиях, как много уверенности у тебя есть. У меня была отличная неделя в Брисбене. Конечно, я уверена в себе. Но я постараюсь играть матч за матчем, фокусироваться на своей игре и не думать о каких-то сумасшедших вещах", – приводит слова Элины Свитолиной официальный сайт Australian Open.

Каждый хочет выиграть титул. Каждый хочет сыграть хорошо. Так что, я стараюсь найти свой путь, что может помочь мне, чтобы быть готовой к борьбе", – добавила украинка.

Напомним, что Элина Свитолина начнет свои выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису со второго раунд. Ей достанется соперница из квалификации.

Также наша спортсменка попала в число претенденток на победу в турнире.

Смотри также, в какой форме украинка будет выступать во время первого турнира Большого шлема в сезоне.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Australian Open, Открытый чемпионат Австралии по теннису
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