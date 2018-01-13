Марта Костюк вышла в финал квалификации Australian Open
Украинская теннисистка Марта Костюк сумела сотворить еще одну сенсацию по ходу квалификации Australian Open и прошла в финальный раунд отбора, обыграв чилийку Даниэлу Сегель 1:6, 6:4, 6:2.
Первый сет прошел при полном доминировании Сегель, которая сделала три брейка и отдала украинке всего один гейм, но во втором сете Костюк переломила ход встречи, сделала два брейка, повела 5:2 и удержала преимущество.
Решающий третий сет Костюк начала с двух брейков, взяв при этом свои подачи. Получив преимущество 4:0 Марта не дала сопернице шансов, доведя матч до победы.
За место в основной сетке наша теннисистка поспорит с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (№124 WTA), посеянной в квалификации под тринадцатым номером.
Напомним, что ранее не удалось пробиться в финал квалификации Australian Open 17-летней Даяне Ястремской.
В основной сетке женского турнира Australian Open сыграют четыре украинки.
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