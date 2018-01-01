Ястремская не сумела пройти квалификацию на Australian Open

Даяне Ястремской не хватило сил на сенсацию во втором раунде квалификации.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела пробиться в финальный раунд квалификации на Australian Open, проиграв румынской теннисистке Александре Дулгеру 6:7 (6), 0:6.

Начало матча оказалось нервным и в первых четырех геймах теннисистки не могли защитить свою подачу, после чего уже не давали друг другу приблизиться к брейк-поинтам.

При счете 4:3 в пользу украинки в Мельбурне пошел дождь и игра возобновилась только через три часа. Сразу после этого Ястремская взяла подачу соперницы, повела 5:3, но на сет подать не смогла, проиграв два гейма.

На тай-брейке украинка повела 4:1, но затем растеряла преимущество, проиграв пять из шести розыгрышей и проиграла сет.

В начале второго сета 17-летняя теннисистка имела два брейк-поинта, но не реализовала их, а потом и вовсе рассыпалась, проиграв сет 0:6.

Напомним, что квалификация Australian Open стала для 17-летней Ястремской дебютной на турнирах Большого Шлема.

В основной сетке женского турнира Australian Open сыграют четыре украинки.

Тренер Ястремской ранее назвал Даяну – алмазом, который требует огранки.

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