Цуренко не сумела пробиться в финал в Хобарте

Вторая ракетка Украины довольно быстро уступила румынке Михаэле Бузэрнеску.

Киевлянка Леся Цуренко остановилась в шаге от финала турнира WTA в Хобарте с призовым фондом в 250 тысяч долларов.

Поединок в полуфинале против румынки Михаэли Бузэрнеску продолжался всего 1 час и 23 минуты. За это время украинка допустила 5 двойных ошибок и реализовала только один из пяти брейк-поинтов.

Румынка сделала 5 брейков и допустила три двойных ошибки, в итоге выиграв у Цуренко в двух сетах 6:2, 6:2.

Румынка впервые в карьере выступит в финале WTA и будет бороться с действующей чемпионкой Элис Мертенс.

Напомним, в прошлом году Леся также дошла до полуфинала в Хобарте. Далее Цуренко отправляется на Открытый чемпионат Австралии, где ее первой соперницей стала россиянка Наталья Вихлянцева.