Переключиться на мобильную версию

Тренер Ястремской: Даяна – алмаз, который требует огранки

Комментариев: 0
Марко Джирардини рассказал о работе с украинской теннисисткой, а также о ее перспективах в профессиональной карьере.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
oktennis.it

Тренер Даяны Ястремской Марко Джирардини пообщался с журналистами после дебюта украинки на Australian Open.

"В марте, когда я начал с ней работать, она была 420-й в мире, а закончила сезон в топ-200, и поверьте, есть еще много возможностей для прогресса. 

До этого года Даяна никогда не проводила нормальную предсезонную подготовку. В Дубай мы прилетели, чтобы полностью завершить ее. 

Моя философия заключается в том, что мы должны играть турниры высокого уровня. Да, мы делали шаг назад, но турниры ITF тоже важны, и Даяна на них хорошо выступала. В этом году, после Австралии, мы поедем домой и будем играть квалификацию в Дохе и Дубае, а потом отправимся в Индиан-Уэллс и Майами. 

Я очень рад, что у меня есть такой игрок, как Даяна. Она алмаз, который требует огранки, и для тренера это самое прекрасное, что только может быть. Работать с игроком топ-50, уже зрелым, это совсем другое, но иметь молодого с таким потенциалом – это действительно прекрасно и вдохновляюще", – приводит слова Джирардини Большой теннис Украины.

Напомним, в четверг Ястремская успешно стартовала в квалификации Australian Open, обыграв опытную японку Мисаки Дои.

Поделись:
Теги: теннис, Даяна Ястремская, Australian Open
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь