Тренер Ястремской: Даяна – алмаз, который требует огранки

Марко Джирардини рассказал о работе с украинской теннисисткой, а также о ее перспективах в профессиональной карьере.

Тренер Даяны Ястремской Марко Джирардини пообщался с журналистами после дебюта украинки на Australian Open.

"В марте, когда я начал с ней работать, она была 420-й в мире, а закончила сезон в топ-200, и поверьте, есть еще много возможностей для прогресса.

До этого года Даяна никогда не проводила нормальную предсезонную подготовку. В Дубай мы прилетели, чтобы полностью завершить ее.

Моя философия заключается в том, что мы должны играть турниры высокого уровня. Да, мы делали шаг назад, но турниры ITF тоже важны, и Даяна на них хорошо выступала. В этом году, после Австралии, мы поедем домой и будем играть квалификацию в Дохе и Дубае, а потом отправимся в Индиан-Уэллс и Майами.

Я очень рад, что у меня есть такой игрок, как Даяна. Она алмаз, который требует огранки, и для тренера это самое прекрасное, что только может быть. Работать с игроком топ-50, уже зрелым, это совсем другое, но иметь молодого с таким потенциалом – это действительно прекрасно и вдохновляюще", – приводит слова Джирардини Большой теннис Украины.

Напомним, в четверг Ястремская успешно стартовала в квалификации Australian Open, обыграв опытную японку Мисаки Дои.