Серена Уильямс рассказала о мучениях, которые испытала после родов

Американской теннисистке не легко дались роды.

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, что во время и после родов испытала невероятные сложности.

"Беременность была просто замечательной, но во время родов начались проблемы. Когда у меня начались схватки, пульс Алексис Олимпии опустился очень низко, потому пришлось делать кесарево сечение. Она перестала плакать, как только ее положили мне на грудь.

На следующий день мне стало трудно дышать. Я выбежала в коридор и схватила медсестру. Я была уверена, что у меня образовались тромбы, поскольку несколько лет назад перенесла легочную эмболию.

Мне сделали томографию и поставили капельницу. Я начала сильно кашлять, из-за чего у меня разошлись швы. Пришлось делать операцию", – рассказала Уильямс журналу Vogue.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс приняла участие в популярном флешмобе #LemonChallenge.