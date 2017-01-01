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Цуренко: Матч показал, что я могу играть на действительно высоком уровне

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Украинка прокомментировала победу над Ариной Соболенко.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко дала оценку своей игре в поединке против белорусски Арины Соболенко на турние в Хобарте.

"На корте я чувствовала себя комфортно. Я хорошо подавала, подачу мне удалось подтянуть по сравнению с прошлой игрой. Я стараюсь играть настолько расслабленно, насколько могу. Матч показал мне, что я могу играть на действительно высоком уровне.

Надеюсь, что в следующем поединке мне удастся сыграть даже лучше. Здорово провести несколько матчей перед турниром Большого Шлема, особенно после межсезонья. Это основная цель здесь – играть матчи" – приводит слова нашей теннисистки БТУ.

Напомним, что украинка сумела победить теннисистку из Беларуси и выйти в следующий раунд соревнований.

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Теги: теннис, Леся Цуренко, Арина Соболенко, Хобарт
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