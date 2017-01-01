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Украинские теннисисты узнали соперников в основной сетке Australian Open

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В Мельбурне прошла церемония жеребьевки стартового "мэйджора" сезона.
Свитолина, Цуренко и Бондаренко стартуют в основной сетке
Свитолина, Цуренко и Бондаренко стартуют в основной сетке
btu.org.ua

В четверг, 11 января, в Мельбурне в 19:00 по местному времени (10:00 по Киеву) прошел вечер жеребьевки Открытого чемпионата Австралии. 

Вместе с официальными лицами на церемонию были приглашены действующий чемпион турнира в мужской сетке Роджер Федерер (Швейцария) и победительница соревнований в 2008 году Мария Шарапова (Россия).

Результаты жеребьевки для украинских теннисистов следующие:

Александр Долгополов  Андреас Хайдер-Маурер (Австрия)
Леся Цуренко – Наталья Вихлянцева (Россия)
Элина Свитолина  победитель квалификации
Екатерина Бондаренко – победитель квалификации
Екатерина Козлова  Анастасия Павлюченкова (Россия)

Ранее сообщалось, что еще трое украинцев начали турнир с квалификации  Сергей Стаховский уже покинул соревнования, проиграв немцу Маттиасу Бахингеру, а две юные украинки Даяна Ястремская и Марта Костюк продолжают борьбу, выиграв стартовые встречи у Мисаки Дои и Арины Родионовой соответственно.

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Теги: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Александр Долгополов, соперники, Australian Open, теннис, жеребьевка
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