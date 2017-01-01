Украинские теннисисты узнали соперников в основной сетке Australian Open

В Мельбурне прошла церемония жеребьевки стартового "мэйджора" сезона.

В четверг, 11 января, в Мельбурне в 19:00 по местному времени (10:00 по Киеву) прошел вечер жеребьевки Открытого чемпионата Австралии.

Вместе с официальными лицами на церемонию были приглашены действующий чемпион турнира в мужской сетке Роджер Федерер (Швейцария) и победительница соревнований в 2008 году Мария Шарапова (Россия).

Результаты жеребьевки для украинских теннисистов следующие:

Александр Долгополов – Андреас Хайдер-Маурер (Австрия)

Леся Цуренко – Наталья Вихлянцева (Россия)

Элина Свитолина – победитель квалификации

Екатерина Бондаренко – победитель квалификации

Екатерина Козлова – Анастасия Павлюченкова (Россия)

Ранее сообщалось, что еще трое украинцев начали турнир с квалификации – Сергей Стаховский уже покинул соревнования, проиграв немцу Маттиасу Бахингеру, а две юные украинки Даяна Ястремская и Марта Костюк продолжают борьбу, выиграв стартовые встречи у Мисаки Дои и Арины Родионовой соответственно.