Костюк добыла волевую победу на старте квалификации Austalian Open

Украинка сумела обыграть местную теннисистку Арину Родионову.

Марта Костюк успешно стартовала в квалификации Australian Open, обыграв в первом раунде Арину Родионову.

Поединок начался не лучшим образом для украинки. Проиграв первый сет, наша спортсменка сумела прийти в себя и забрать две последующие партии.

Арина Родионова (Австралия) – Марта Костюк (Украина) 6:4, 3:6, 3:6

В следующем раунде украинская теннисистка сразится с победительницей пары Джейми Лоб – Даниэла Сегель.

Напомним, немного ранее свой матч выиграла Даяна Ястремская.