Костюк добыла волевую победу на старте квалификации Austalian Open
Украинка сумела обыграть местную теннисистку Арину Родионову.
Марта Костюк успешно стартовала в квалификации Australian Open, обыграв в первом раунде Арину Родионову.
Поединок начался не лучшим образом для украинки. Проиграв первый сет, наша спортсменка сумела прийти в себя и забрать две последующие партии.
Арина Родионова (Австралия) – Марта Костюк (Украина) 6:4, 3:6, 3:6
В следующем раунде украинская теннисистка сразится с победительницей пары Джейми Лоб – Даниэла Сегель.
Напомним, немного ранее свой матч выиграла Даяна Ястремская.
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