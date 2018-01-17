Australian Open (WTA): расписание матчей третьего круга

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женской сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Australian Open, или Открытый чемпионат Австралии, – первый в сезоне турнир Большого шлема, проводимый в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса "Мельбурн Парк". Турнирная сетка рассчитана на 128 участников в одиночном разряде.

Даты: 15-28 января

Призовой фонд: 22 624 000 долларов

Действующий чемпион: Серена Уильямс (США)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова – основная сетка; Даяна Ястремская, Марта Костюк – квалификация.

Смотри также расписание и результаты матчей мужской сетки турнира Australian Open.

– Основная сетка

Третий круг

19.01 (03:00) Луксика Кумкхум (Таиланд, Q) – Петра Мартич (Хорватия)

19.01 (03:00) Дениса Аллертова (Чехия, Q) – Магда Линетт (Польша)

19.01 (04:30) Элисе Мертенс (Бельгия) – Ализе Корне (Франция)

19.01 (04:30) Марта Костюк (Украина, Q) – Элина Свитолина (Украина, 4)

19.01 (06:00) Катерина Бондаренко (Украина) – Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19)

19.01 (07:30) Кайя Канепи (Эстония) – Карла Суарес-Наварро (Испания)

19.01 (12:30) Кики Бертенс (Нидерланды, 30) – Каролина Возняцки (Дания, 2)

19.01 (12:30) Елена Остапенко (Латвия, 7) – Анетт Контавейт (Эстония, 32)

20.01 Ана Богдан (Румыния) – Мэдисон Кис (США, 17)

20.01 Эшли Барти (Австралия, 18) – Наоми Осака (Япония)

20.01 Люси Шафаржова (Чехия, 29) – Каролина Плишкова (Чехия, 6)

20.01 Анжелика Кербер (Германия, 21) – Мария Шарапова (Россия)

20.01 Симона Халеп (Румыния, 1) – Лорен Дэвис (США)

20.01 Александра Саснович (Беларусь) – Каролин Гарсия (Франция, 8)

20.01 Бернарда Пера (США, LL) – Барбора Стрыцова (Чехия, 20)

20.01 Се Шувэй (Китайский Тайбэй) – Агнешка Радваньска (Польша, 26)

Второй круг

Марта Костюк (Украина, Q) – Оливия Роговска (Австралия, WC) 6:3, 7:5

Анастасия Павлюченкова (Россия, 15) – Катерина Бондаренко (Украина) 2:6, 3:6

Катержина Синякова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина, 4) 6:4, 2:6, 1:6

Чжан Шуай (Китай) – Дениса Аллертова (Чехия, Q) 4:6, 6:7 (5)

Белинда Бенчич (Швейцария) – Луксика Кумкхум (Таиланд, Q) 1:6, 3:6

Петра Мартич (Хорватия) – Ирина Бегу (Румыния) 6:4, 7:6 (3)

Яна Фетт (Хорватия) – Каролина Возняцки (Дания, 2) 6:3, 2:6, 5:7

Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) 4:6, 6:0, 2:6

Магда Линетт (Польша) – Дарья Касаткина (Россия, 22) 7:6 (4), 6:2

Елена Остапенко (Латвия, 7) – Дуань Инъин (Китай) 6:3, 3:6, 6:4

Кики Бертенс (Нидерланды, 30) – Николь Гиббз (США, LD) 7:6 (3), 6:0

Мона Бартель (Германия) – Анетт Контавейт (Эстония, 32) 3:6, 6:4, 3:6

Карла Суарес-Наварро (Испания) – Тимя Бабош (Венгрия) 6:4, 2:6,

Кайя Канепи (Эстония) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) 6:4, 6:3

Ализе Корне (Франция) – Юлия Гергес (Германия, 12) 6:4, 6:3

Дарья Гаврилова (Австралия, 23) – Элисе Мертенс (Бельгия) 5:7, 3:6

Леся Цуренко (Украина) – Агнешка Радванска (Польша, 26) 6:2, 5:7, 3:6

Йоханна Конта (Великобритания, 9) – Бернарда Пера (США, LL) 4:6, 5:7

Мария Шарапова (Россия) – Анастасия Севастова (Латвия, 14) 6:1, 7:6 (4)

Маркета Вондроушова (Чехия) – Каролин Гарсия (Франция, 8) 7:6 (3), 2:6, 6:8

Лара Арруабаррена (Испания) – Барбора Стрыцова (Чехия, 20) 3:6, 4:6

18.01 (04:00) Екатерина Александрова (Россия) – Мэдисон Кис (США, 17)

Лорен Дэвис (США) – Андреа Петкович (Германия) 4:6, 6:0, 6:0

Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 28) – Александра Саснович (Беларусь) 3:6, 1:6

Люси Шафаржова (Чехия, 29) – Сорана Кырстя (Румыния) 6:2, 6:4

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй) 6:7 (1), 4:6

18.01 (04:30) Анжелика Кербер (Германия, 21) – Донна Векич (Хорватия)

Ана Богдан (Румыния) – Юлия Путинцева (Казахстан) 1:6, 6:2, 6:3

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Каролина Плишкова (Чехия, 6) 1:6, 1:6

Наоми Осака (Япония) – Елена Веснина (Россия, 16) 7:6 (4), 6:2

Эшли Барти (Австралия, 18) – Камила Джорджи (Италия) 5:7, 6:4, 6:1

Симона Халеп (Румыния, 1) – Эжени Бушар (Канада) 6:2, 6:2

Первый круг

Тэйлор Таунсенд (США) – Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) 0:6, 5:7

Дуань Инъин (Китай) – Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия) 6:0, 6:1

Софья Кенин (США) – Юлия Гергес (Германия, 12) 4:6, 4:6

Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – Петра Мартич (Хорватия) 6:7 (5), 3:6

Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Элисон Риск (США) 2:6, 7:6 (6), 6:3

Елена Остапенко (Латвия, 7) – Франческа Скьявоне (Италия) 6:1, 6:4

Ализе Корне (Франция) – Синьюй Ван (Китай, WC) 6:4, 6:2

Моника Никулеску (Румыния) – Мона Бартель (Германия) 4:6, 5:7

Ирина Бегу (Румыния) – Екатерина Макарова (Россия, 31) 3:6, 6:4, 8:6

Доминика Цибулкова (Словакия, 24) – Кайя Канепи (Эстония) 2:6, 2:6

Винус Уильямс (США, 5) – Белинда Бенчич (Швейцария) 3:6, 5:7

Кики Бертенс (Нидерланды, 30) – Катрин Беллис (США) 6:7 (5), 6:4, 6:2

Тимеа Бабош (Венгрия) – Коко Вандевеге (США, 10) 7:6 (4), 6:2

Дженнифер Брэйди (США) – Магда Линетт (Польша) 6:2, 4:6, 3:6

Анастасия Павлюченкова (Россия, 15) – Катерина Козлова (Украина) 3:6, 6:4, 6:3

Александра Крунич (Сербия) – Анетт Контавейт (Эстония, 32) 4:6, 5:7

Мария Саккари (Греция) – Катержина Синякова (Чехия) 2:6, 7:6 (5), 4:6

Джейми Форлис (Австралия, WC) – Оливия Роговска (Австралия, WC) 3:6, 7:6 (3), 2:6

Карла Суарес-Наварро (Испания) – Магдалена Фрех (Польша, Q) 7:5, 6:3

Пэн Шуай (Китай, 25) – Марта Костюк (Украина, Q) 2:6, 2:6

Дениса Аллертова (Чехия, Q) – Полин Пармантье (Франция) 6:3, 6:0

Саманта Стосур (Австралия) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) 6:4, 6:7 (6), 4:6

Луксика Кумкхум (Таиланд, Q) – Юханна Ларссон (Швеция) 6:3, 7:5

Виктория Голубич (Швейцария, Q) – Катерина Бондаренко (Украина) 6:7 (3), 6:4, 2:6

Николь Гиббз (США, LD) – Виктория Томова (Болгария, LL) 6:1, 6:1

Ивана Йорович (Сербия, Q) – Элина Свитолина (Украина, 4) 3:6, 2:6

Виктория Кужмова (Словакия, Q) – Элисе Мертенс (Бельгия) 2:6, 1:6

Анна Шмидлова (Словакия, Q) – Дарья Касаткина (Россия, 22) 0:6, 3:6

Яна Фетт (Хорватия) – Миса Эгути (Япония, SR) 6:3, 6:2

Михаэла Бузэрнеску (Румыния) – Каролина Возняцки (Дания, 2) 2:6, 3:6

Слоан Стивенс (США, 13) – Чжан Шуай (Китай) 6:2, 6:7 (2), 2:6

Дарья Гаврилова (Австралия, 23) – Ирина Фалькони (США, Q) 6:1, 6:1

Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай) – Каролина Плишкова (Чехия, 6) 3:6, 4:6

Лара Арруабаррена (Испания) – Рихел Хогенкамп (Нидерланды) 6:1, 6:2

Люси Шафаржова (Чехия, 29) – Айла Томлянович (Австралия, WC) 7:5, 6:3

Анна Блинкова (Россия, Q) – Бернарда Пера (США) 2:6, 2:6

Карина Витхефт (Германия) – Каролин Гарсия (Франция, 8) 5:7, 3:6

Кристи Эрим Анн (США, WC) – Барбора Стрыцова (Чехия, 20) 1:6, 5:7

Йоханна Конта (Великобритания, 9) – Мэдисон Бренгл (США) 6:3, 6:1

Куруми Нара (Япония) – Маркета Вондроушова (Чехия) 5:7, 4:6

Анжелика Кербер (Германия, 21) – Анна-Лена Фридзам (Германия, SR) 6:0, 6:4

Татьяна Мария (Германия) – Мария Шарапова (Россия) 1:6, 4:6

Нао Хибино (Япония) – Донна Векич (Хорватия) 5:7, 3:6

Лизетт Кабрера (Австралия, WC) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) 6:7 (3), 4:6

Кристина Макхэйл (США) – Александра Саснович (Беларусь) 3:6, 2:6

Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 28) – Шелби Роджерс (США) 7:6 (6), 5:7, 6:2

Ван Цян (Китай) – Мэдисон Киз (США, 17) 1:6, 5:7

Онс Жабер (Тунис) – Елена Веснина (Россия, 16) 3:6, 4:6

Эжени Бушар (Канада) – Осеан Доден (Франция) 6:3, 7:6 (5)

Варвара Лепченко (США) – Анастасия Севастова (Латвия, 14) 6:3, 3:6, 2:6

Сорана Кырстя (Румыния) – Зарина Дияс (Казахстан) 5:7, 6:4, 6:3

Наоми Осака (Япония) – Кристина Кучова (Словакия, SR) 7:5, 6:2

Симона Халеп (Румыния, 1) – Дестани Айава (Австралия, WC) 7:6 (5), 6:1

Полона Херцог (Словения) – Екатерина Александрова (Россия) 6:7 (2), 4:6

Андреа Петкович (Германия) – Петра Квитова (Чехия, 27) 6:3, 4:6, 10:8

Камила Джорджи (Италия) – Анна Калинская (Россия, Q) 6:4, 6:3

Се Шувэй (Китайский Тайбэй) – Чжу Линь (Китай, Q) 0:6, 6:0, 8:6

Лорен Дэвис (США) – Яна Чепелова (Словакия) 6:7 (4), 6:3, 6:1

Кристина Плишкова (Чехия) – Агнешка Радваньска (Польша, 26) 6:2, 3:6, 2:6

Наталья Вихлянцева (Россия) – Леся Цуренко (Украина) 6:3, 3:6, 4:6

Юлия Путинцева (Казахстан) – Хитер Уотсон (Великобритания) 7:5, 7:6 (6)

Кристина Младенович (Франция, 11) – Ана Богдан (Румыния) 3:6, 2:6

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Джессика Понше (Франция, WC) 6:4, 6:3

Эшли Барти (Австралия, 18) – Арина Соболенко (Беларусь) 6:7 (2), 6:4, 6:4

– Квалификация

Финалы

Кумхум Л. (Таиланд) – Эррани С. (Италия) 6:4, 6:1

Керкхове Л. (Нидерланды) – Калинская А. (Россия) 4:6, 5:7

Коллинс Д.-Р. (США) – Аллертова Д. (Чехия) 0:6, 1:6

Томова В. (Болгария) – Блинкова А. (Россия) 3:6, 6:1, 1:6

Фреш М. (Польша) – Дэй К. (США) 6:3, 6:0

Хон П. (Австралия) – Фалькони И. (США) 2:6, 1:6

Шмидлова А.-К. (Словакия) – Фегеле Ш. (Швейцария) 6:3, 6:2

Костюк М. (Украина) – Крейчикова Б. (Чехия) 6:3, 5:7, 6:0

Боузкова М. (Чехия) – Кузьмова В. (Словакия) 4:6, 5:7

Голубич В. (Швейцария) – Пера Б. (США) 6:3, 6:2

Схоофс Б. (Нидерланды) – Йорович И. (Сербия) 3:6, 3:6

Чжу Линь (Китай) – Дулгеру А. (Румыния) 6:4, 6:4

Полуфиналы

Ван Я. (Китай) – Эррани С. (Италия) 3:6, 4:6

Викмайер Я. (Бельгия) – Хон П. (Австрия) 6:2, 5:7, 1:6

Кумхум Л. (Таиланд) – Якупович Д. (Словения) 6:3, 6:4

Лоттнер А. (Германия) – Блинкова А. (Россия) 7:5, 4:6, 5:7

Монова П. (Россия) – Фалькони И. (США) 2:6, 6:7 (2)

Родина Е. (Россия) – Томова В. (Болгария) 2:6, 2:6

Бонавантюр И. (Бельгия) – Йорович И. (Сербия) 4:6, 6:7 (6)

Броуди Н. (Великобритания) – Схоофс Б. (Нидерланды) 6:7 (5), 2:6

Дэй К. (США) – Хань Син-Юнь (Китай) 7:6 (5), 6:0

Ковинич Д. (Черногория) – Коллинс Д.-Р. (США) 6:4, 2:6, 5:7

Костова Е. (Болгария) – Аллертова Д. (Чехия) 6:7 (5), 2:6

Фреш М. (Польша) – Жук С. (Россия) 6:3, 4:6, 6:2

Абанда Ф. (Канада) – Шмидлова А.-К. (Словакия) 6:4, 2:6, 4:6

Барэ И. (Румыния) – Пера Б. (США) 6:4, 2:6, 3:6

Голубич В. (Швейцария) – Солер-Эспиноса С. (Испания) 6:1, 6:1

Долхайд К. (США) – Кузьмова В. (Словакия) 2:6, 4:6

Иманиси М. (Япония) – Боузкова М. (Чехия) 4:6, 1:6

Калинская А. (Россия) – Бозерап Дж. (США) 6:1, 6:4

Керкхове Л. (Нидерланды) – Цидансек Т. (Словения) 6:4, 6:2

Фегеле Ш. (Швейцария) – Лапко В. (Беларусь) 6:3, 7:5

Дулгеру А. (Румыния) – Ястремская Д. (Украина) 7:6 (6), 6:0

Лю Фанчжоу (Китай) – Крейчикова Б. (Чехия) 1:6, 1:6

Чжу Линь (Китай) – Грамматикопулу В. (Греция) 4:6, 6:2, 7:5

Костюк М. (Украина) – Сегель Д. (Чили) 1:6, 6:4, 6:2

Четвертьфиналы