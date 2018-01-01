Australian Open (WTA): расписание и результаты матчей

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женской сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Australian Open, или Открытый чемпионат Австралии, – первый в сезоне турнир Большого шлема, проводимый в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса "Мельбурн Парк". Турнирная сетка рассчитана на 128 участников в одиночном разряде.

Даты: 15-28 января

Призовой фонд: 19 646 000 долларов

Действующий чемпион: Серена Уильямс (США)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова – основная сетка; Даяна Ястремская, Марта Костюк – квалификация.

Расписание и результаты матчей:

– Квалификация

Четвертьфиналы

11.01 (01:00) Брешиа Д. (Италия) – Схоофс Б. (Нидерланды)

11.01 (01:00) Броуди Н. (Великобритания) – Фон Дайхманн К. (Лихтейнштейн)

11.01 (01:00) Ван Я. (Китай) – Хаас Б. (Австрия)

11.01 (01:00) Заневская М. (Бельгия) – Томова В. (Боогария)

11.01 (01:00) Ковинич Д. (Черногория) – Бэйнс Н. (Австралия)

11.01 (01:00) Коллинс Д.-Р. (США) – Хромачева И. (Россия)

11.01 (01:00) Кумхум Л. (Таиланд) – Мартинцова Т. (Чехия)

11.01 (01:00) Лу Ц. (Китай) – Эррани С. (Италия)

11.01 (01:00) Мухаммад Э. (США) – Костова Е. (Болгария)

11.01 (01:00) Родина Е. (Россия) – Шарипова С. (Узбекистан)

11.01 (01:00) Чан Су Джон (Южная Корея) – Якупович Д. (Словения)

11.01 (01:00) Чжао К. (Канада) – Аллертова Д. (Чехия)

11.01 (02:30) Биррелл К. (Австралия) – Хань Син-Юнь (Китай)

11.01 (02:30) Блинкова А. (Россия) – Винчи Р. (Италия)

11.01 (02:30) Бонавантюр И. (Бельгия) – Паттерсон Т. (Австралия)

11.01 (02:30) Бултер К. (Великобритания) – Дэй К. (США)

11.01 (02:30) Викмайер Я. (Бельгия) – Тайхманн Ж. (Швейцария)

11.01 (02:30) Жук С. (Россия) – Томич C. (Австралия)

11.01 (02:30) Йорович И. (Сербия) – Рус А. (Нидерланды)

11.01 (02:30) Като М. (Япония) – Фреш М. (Польша)

11.01 (02:30) Кьеза Д. (Италия) – Лоттнер А. (Германия)

11.01 (02:30) Монова П. (Россия) – Ивахненко В. (Россия)

11.01 (02:30) Хон П. (Австралия) – Барбора Ш. (Чехия)

11.01 (02:30) Эрайдын Б. (Турция) – Фалькони И. (США)

11.01 (04:00) Абанда Ф. (Канада) – Лу Цзя-Цзин (Китай)

11.01 (04:00) Барэ И. (Румыния) – Каратанчева С. (Болгария)

11.01 (04:00) Викери С. (США) – Керкхове Л. (Нидерланды)

11.01 (04:00) Голубич В. (Швейцария) – Столлар Ф. (Венгрия)

11.01 (04:00) Долхайд К. (США) – Перрен К. (Швейцария)

11.01 (04:00) Намигата Д. (Япония) – Боузкова М. (Чехия)

11.01 (04:00) Одзаки Р. (Япония) – Иманиси М. (Япония)

11.01 (04:00) Солер-Эспиноса С. (Испания) – Жоржес М. (Франция)

11.01 (04:00) Торро-Флор М. (Испания) – Кузьмова В. (Словакия)

11.01 (04:00) Уоллас И. (Австралия) – Шмидлова А.-К. (Словакия)

11.01 (04:00) Цидансек Т. (Словения) – Ходзуми Э. (Япония)

11.01 (04:00) Шнидер П. (Швейцария) – Пера Б. (США)

11.01 (05:30) Бюйюкакчай Ч. (Турция) – Бозерап Дж. (США)

11.01 (05:30) Грамматикопулу В. (Греция) – Перес Э. (Австралия)

11.01 (05:30) Дулгеру А. (Румыния) – Андрееску Б. (Канада)

11.01 (05:30) Каданцу А. (Румыния) – Лапко В. (Беларусь)

11.01 (05:30) Калинская А. (Россия) – Звонарева В. (Россия)

11.01 (05:30) Лоб Д. (США) – Сегель Д. (Чили)

11.01 (05:30) Лю Фанчжоу (Китай) – Петерсон Р. (Швеция)

11.01 (05:30) Паолини Я. (Италия) – Крейчикова Б. (Чехия)

11.01 (05:30) Родионова А. (Австралия) – Марта Костюк (Украина)

11.01 (05:30) Сойлу И. (Турция) – Фегеле Ш. (Швейцария)

11.01 (05:30) Чжу Линь (Китай) – Чирико Л. (США)

11.01 (05:30) Ястремская Д. (Украина) – Дои М. (Япония)