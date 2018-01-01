Australian Open (WTA): одна украинка сыграет в финале квалификации

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женской сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Australian Open, или Открытый чемпионат Австралии, – первый в сезоне турнир Большого шлема, проводимый в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса "Мельбурн Парк". Турнирная сетка рассчитана на 128 участников в одиночном разряде.

Даты: 15-28 января

Призовой фонд: 22 624 000 долларов

Действующий чемпион: Серена Уильямс (США)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова – основная сетка; Даяна Ястремская, Марта Костюк – квалификация.

Расписание и результаты матчей:

– Квалификация

Полуфиналы

Ван Я. (Китай) – Эррани С. (Италия) 3:6, 4:6

Викмайер Я. (Бельгия) – Хон П. (Австрия) 6:2, 5:7, 1:6

Кумхум Л. (Таиланд) – Якупович Д. (Словения) 6:3, 6:4

Лоттнер А. (Германия) – Блинкова А. (Россия) 7:5, 4:6, 5:7

Монова П. (Россия) – Фалькони И. (США) 2:6, 6:7(2)

Родина Е. (Россия) – Томова В. (Болгария) 2:6, 2:6

12.01 (07:30) Бонавантюр И. (Бельгия) – Йорович И. (Сербия)

12.01 (07:30) Броуди Н. (Великобритания) – Схоофс Б. (Нидерланды)

Дэй К. (США) – Хань Син-Юнь (Китай) 7:6(5), 6:0

Ковинич Д. (Черногория) – Коллинс Д.-Р. (США) 6:4, 2:6, 5:7

Костова Е. (Болгария) – Аллертова Д. (Чехия) 6:7(5), 2:6

Фреш М. (Польша) – Жук С. (Россия) 6:3, 4:6, 6:2

Абанда Ф. (Канада) – Шмидлова А.-К. (Словакия) 6:4, 2:6, 4:6

12.01 (08:00) Барэ И. (Румыния) – Пера Б. (США)

Голубич В. (Швейцария) – Солер-Эспиноса С. (Испания) 6:1, 6:1

12.01 (08:00) Долхайд К. (США) – Кузьмова В. (Словакия)

12.01 (08:00) Иманиси М. (Япония) – Боузкова М. (Чехия)

Калинская А. (Россия) – Бозерап Дж. (США) 6:1, 6:4

Керкхове Л. (Нидерланды) – Цидансек Т. (Словения) 6:4, 6:2

Фегеле Ш. (Швейцария) – Лапко В. (Беларусь) 6:3, 7:5

Дулгеру А. (Румыния) – Ястремская Д. (Украина) 7:6(6), 6:0

Лю Фанчжоу (Китай) – Крейчикова Б. (Чехия) 1:6, 1:6

12.01 (09:30) Чжу Линь (Китай) – Грамматикопулу В. (Греция)

Костюк М. (Украина) – Сегель Д. (Чили) 1:6, 6:4, 6:2

Четвертьфиналы

Брешиа Д. (Италия) – Схоофс Б. (Нидерланды) 5:7, 5:7

Броуди Н. (Великобритания) – Фон Дайхманн К. (Лихтейнштейн) 7:6 (4), 5:7, 6:3

Ван Я. (Китай) – Хаас Б. (Австрия) 6:4, 6:3

Заневская М. (Бельгия) – Томова В. (Боогария) 5:7, 7:6 (2), 2:6

Ковинич Д. (Черногория) – Бэйнс Н. (Австралия) 6:3, 7:6 (4)

Коллинс Д.-Р. (США) – Хромачева И. (Россия) 7:5, 6:3

Кумхум Л. (Таиланд) – Мартинцова Т. (Чехия) 6:3, 6:0

Лу Ц. (Китай) – Эррани С. (Италия) 6:7 (2), 3:6

Мухаммад Э. (США) – Костова Е. (Болгария) 1:6, 6:3, 5:7

Родина Е. (Россия) – Шарипова С. (Узбекистан) 6:3, 6:4

Чан Су Джон (Южная Корея) – Якупович Д. (Словения) 2:6, 3:6

Чжао К. (Канада) – Аллертова Д. (Чехия) 3:6, 0:6

Биррелл К. (Австралия) – Хань Син-Юнь (Китай) 6:7 (4), 6:3, 3:6

Блинкова А. (Россия) – Винчи Р. (Италия) 6:3, 6:2

Бонавантюр И. (Бельгия) – Паттерсон Т. (Австралия) 7:6 (1), 7:5

Бултер К. (Великобритания) – Дэй К. (США) 4:6, 7:6 (1), 2:5 – отказ Бултер

Викмайер Я. (Бельгия) – Тайхманн Ж. (Швейцария) 6:4, 7:6 (5)

Жук С. (Россия) – Томич C. (Австралия) 7:5, 6:2

Йорович И. (Сербия) – Рус А. (Нидерланды) 6:3, 6:4

Като М. (Япония) – Фреш М. (Польша) 4:6, 3:6

Кьеза Д. (Италия) – Лоттнер А. (Германия) 6:2, 6:7 (5), 3:6

Монова П. (Россия) – Ивахненко В. (Россия) 6:3, 6:3

Хон П. (Австралия) – Барбора Ш. (Чехия) 4:6, 7:6 (4), 6:4

Эрайдын Б. (Турция) – Фалькони И. (США) 1:6, 0:6

Абанда Ф. (Канада) – Лу Цзя-Цзин (Китай) 6:4, 6:3

Барэ И. (Румыния) – Каратанчева С. (Болгария) 7:5, 3:6, 7:5

Викери С. (США) – Керкхове Л. (Нидерланды) 7:6 (2), 4:6, 3:6

Голубич В. (Швейцария) – Столлар Ф. (Венгрия) 3:6, 7:6 (5), 6:1

Долхайд К. (США) – Перрен К. (Швейцария) 5:7, 6:3, 7:6 (7)

Намигата Д. (Япония) – Боузкова М. (Чехия) 3:6, 1:6

Одзаки Р. (Япония) – Иманиси М. (Япония) 7:5, 6:7 (6), 1:6

Солер-Эспиноса С. (Испания) – Жоржес М. (Франция) 6:4, 3:6, 6:1

Торро-Флор М. (Испания) – Кузьмова В. (Словакия) 4:6, 4:6

Уоллас И. (Австралия) – Шмидлова А.-К. (Словакия) 7:5, 3:6, 3:6

Цидансек Т. (Словения) – Ходзуми Э. (Япония) 6:3, 6:3

Шнидер П. (Швейцария) – Пера Б. (США) 3:6, 6:7 (4)

Бюйюкакчай Ч. (Турция) – Бозерап Дж. (США) 4:6, 4:6

Грамматикопулу В. (Греция) – Перес Э. (Австралия) 6:3, 4:6, 6:2

Дулгеру А. (Румыния) – Андрееску Б. (Канада) 6:1, 6:1

Каданцу А. (Румыния) – Лапко В. (Беларусь) 3:6, 1:6

Калинская А. (Россия) – Звонарева В. (Россия) 6:2, 2:6, 6:0

Лоб Д. (США) – Сегель Д. (Чили) 6:3, 5:7, 3:6

Лю Фанчжоу (Китай) – Петерсон Р. (Швеция) 5:7, 6:2, 6:4

Паолини Я. (Италия) – Крейчикова Б. (Чехия) 2:6, 1:6

Родионова А. (Австралия) – Костюк М. (Украина) 6:4, 3:6, 3:6

Сойлу И. (Турция) – Фегеле Ш. (Швейцария) 4:6, 2:6

Чжу Линь (Китай) – Чирико Л. (США) 6:2, 4:6, 6:4

Ястремская Д. (Украина) – Дои М. (Япония) 6:3, 6:1