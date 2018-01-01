Australian Open (WTA): Свитолина сыграет с Йорович и другие матчи первого дня

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женской сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Australian Open, или Открытый чемпионат Австралии, – первый в сезоне турнир Большого шлема, проводимый в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса "Мельбурн Парк". Турнирная сетка рассчитана на 128 участников в одиночном разряде.

Даты: 15-28 января

Призовой фонд: 22 624 000 долларов

Действующий чемпион: Серена Уильямс (США)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова – основная сетка; Даяна Ястремская, Марта Костюк – квалификация.

Расписание и результаты матчей:

– Основная сетка

Первый круг

15.01 (02:00) Тэйлор Таунсенд (США) – Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19)

15.01 (02:00) Дуань Инъин (Китай) – Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия)

15.01 (02:00) Софья Кенин (США) – Юлия Гергес (Германия, 12)

15.01 (02:00) Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – Петра Мартич (Хорватия)

15.01 (02:00) Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Элисон Риске (США)

15.01 (02:00) Елена Остапенко (Латвия, 7) – Франческа Скьявоне (Италия)

15.01 (02:00) Ализе Корне (Франция) – Синьюй Ван (Китай, WC)

15.01 (02:00) Моника Никулеску (Румыния) – Мона Бартель (Германия)

15.01 (02:00) Ирина Бегу (Румыния) – Екатерина Макарова (Россия, 31)

15.01 (03:30) Доминика Цибулкова (Словакия, 24) – Кайя Канепи (Эстония)

15.01 (03:30) Винус Уильямс (США, 5) – Белинда Бенчич (Швейцария)

15.01 (03:30) Кики Бертенс (Нидерланды, 30) – Катрин Беллис (США)

15.01 (03:30) Тимя Бабош (Венгрия) – Коко Вандевей (США, 10)

15.01 (04:00) Дженнифер Брэйди (США) – Магда Линетт (Польша)

15.01 (04:00) Анастасия Павлюченкова (Россия, 15) – Катерина Козлова (Украина)

15.01 (04:00) Александра Крунич (Сербия) – Анетт Контавейт (Эстония, 32)

15.01 (04:00) Мария Саккари (Греция) – Катержина Синякова (Чехия)

15.01 (04:00) Джейми Форлис (Австралия, WC) – Оливия Роговска (Австралия, WC)

15.01 (05:30) Карла Суарес-Наварро (Испания) – Магдалена Фрех (Польша, Q)

15.01 (05:30) Пэн Шуай (Китай, 25) – Марта Костюк (Украина, Q)

15.01 (05:30) Дениса Аллертова (Чехия, Q) – Полин Пармантье (Франция)

15.01 (05:30) Саманта Стосур (Австралия) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)

15.01 (05:30) Луксика Кумкхум (Таиланд, Q) – Юханна Ларссон (Швеция)

15.01 (05:30) Виктория Голубич (Швейцария, Q) – Катерина Бондаренко (Украина)

15.01 (06:00) Николь Гиббз (США, LD) – Виктория Томова (Болгария, LL)

15.01 (07:30) Ивана Йорович (Сербия, Q) – Элина Свитолина (Украина, 4)

15.01 (07:30) Виктория Кужмова (Словакия, Q) – Элисе Мертенс (Бельгия)

15.01 (07:30) Анна Шмидлова (Словакия, Q) – Дарья Касаткина (Россия, 22)

15.01 (07:30) Яна Фетт (Хорватия) – Миса Эгути (Япония, SR)

15.01 (08:00) Михаэла Бузэрнеску (Румыния) – Каролина Возняцки (Дания, 2)

15.01 (08:30) Слоан Стивенс (США, 13) – Чжан Шуай (Китай)

15.01 (12:00) Дарья Гаврилова (Австралия, 23) – Ирина Фалькони (США, Q)

16.01 (02:00) Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай) – Каролина Плишкова (Чехия, 6)

16.01 (02:00) Лара Арруабаррена (Испания) – Рихел Хогенкамп (Нидерланды)

16.01 (02:00) Люси Шафаржова (Чехия, 29) – Айла Томлянович (Австралия, WC)

16.01 (02:00) Анна Блинкова (Россия, Q) – Маргарита Гаспарян (Россия, SR)

16.01 (02:00) Карина Виттёфт (Германия) – Каролин Гарсия (Франция, 8)

16.01 (02:00) Кристи Эрим Анн (США, WC) – Барбора Стрыцова (Чехия, 20)

16.01 (02:00) Йоханна Конта (Великобритания, 9) – Мэдисон Бренгл (США)

16.01 (02:00) Куруми Нара (Япония) – Маркета Вондроушова (Чехия)

16.01 (03:30) Анжелика Кербер (Германия, 21) – Анна-Лена Фридзам (Германия, SR)

16.01 (03:30) Татьяна Мария (Германия) – Мария Шарапова (Россия)

16.01 (03:30) Нао Хибино (Япония) – Донна Векич (Хорватия)

16.01 (03:30) Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 28) – Шелби Роджерс (США)

16.01 (04:00) Ван Цян (Китай) – Мэдисон Киз (США, 17)

16.01 (04:00) Онс Жабер (Тунис) – Елена Веснина (Россия, 16)

16.01 (04:00) Кристина Макхэйл (США) – Александра Саснович (Беларусь)

16.01 (04:00) Лизетт Кабрера (Австралия, WC) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)

16.01 (04:00) Эжени Бушар (Канада) – Осеан Доден (Франция)

16.01 (04:00) Варвара Лепченко (США) – Анастасия Севастова (Латвия, 14)

16.01 (04:00) Сорана Кырстя (Румыния) – Зарина Дияс (Казахстан)

16.01 (05:00) Наоми Осака (Япония) – Кристина Кучова (Словакия, SR)

16.01 (05:30) Симона Халеп (Румыния, 1) – Дестани Айава (Австралия, WC)

16.01 (05:30) Полона Херцог (Словения) – Екатерина Александрова (Россия)

16.01 (05:30) Андреа Петкович (Германия) – Петра Квитова (Чехия, 27)

16.01 (07:30) Камила Джорджи (Италия) – Анна Калинская (Россия, Q)

16.01 (07:30) Се Шувэй (Китайский Тайбэй) – Чжу Линь (Китай, Q)

16.01 (07:30) Лорен Дэвис (США) – Яна Чепелова (Словакия)

16.01 (07:30) Кристина Плишкова (Чехия) – Агнешка Радваньска (Польша, 26)

16.01 (07:30) Наталья Вихлянцева (Россия) – Леся Цуренко (Украина)

16.01 (07:30) Юлия Путинцева (Казахстан) – Хитер Уотсон (Великобритания)

16.01 (08:00) Кристина Младенович (Франция, 11) – Ана Богдан (Румыния)

16.01 (10:00) Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Джессика Понше (Франция, WC)

16.01 (12:00) Эшли Барти (Австралия, 18) – Арина Соболенко (Беларусь)

– Квалификация

Финалы

Кумхум Л. (Таиланд) – Эррани С. (Италия) 6:4, 6:1

Керкхове Л. (Нидерланды) – Калинская А. (Россия) 4:6, 5:7

Коллинс Д.-Р. (США) – Аллертова Д. (Чехия) 0:6, 1:6

Томова В. (Болгария) – Блинкова А. (Россия) 3:6, 6:1, 1:6

Фреш М. (Польша) – Дэй К. (США) 6:3, 6:0

Хон П. (Австралия) – Фалькони И. (США) 2:6, 1:6

Шмидлова А.-К. (Словакия) – Фегеле Ш. (Швейцария) 6:3, 6:2

Костюк М. (Украина) – Крейчикова Б. (Чехия) 6:3, 5:7, 6:0

Боузкова М. (Чехия) – Кузьмова В. (Словакия) 4:6, 5:7

Голубич В. (Швейцария) – Пера Б. (США) 6:3, 6:2

Схоофс Б. (Нидерланды) – Йорович И. (Сербия) 3:6, 3:6

Чжу Линь (Китай) – Дулгеру А. (Румыния) 6:4, 6:4

Полуфиналы

Ван Я. (Китай) – Эррани С. (Италия) 3:6, 4:6

Викмайер Я. (Бельгия) – Хон П. (Австрия) 6:2, 5:7, 1:6

Кумхум Л. (Таиланд) – Якупович Д. (Словения) 6:3, 6:4

Лоттнер А. (Германия) – Блинкова А. (Россия) 7:5, 4:6, 5:7

Монова П. (Россия) – Фалькони И. (США) 2:6, 6:7 (2)

Родина Е. (Россия) – Томова В. (Болгария) 2:6, 2:6

Бонавантюр И. (Бельгия) – Йорович И. (Сербия) 4:6, 6:7 (6)

Броуди Н. (Великобритания) – Схоофс Б. (Нидерланды) 6:7 (5), 2:6

Дэй К. (США) – Хань Син-Юнь (Китай) 7:6 (5), 6:0

Ковинич Д. (Черногория) – Коллинс Д.-Р. (США) 6:4, 2:6, 5:7

Костова Е. (Болгария) – Аллертова Д. (Чехия) 6:7 (5), 2:6

Фреш М. (Польша) – Жук С. (Россия) 6:3, 4:6, 6:2

Абанда Ф. (Канада) – Шмидлова А.-К. (Словакия) 6:4, 2:6, 4:6

Барэ И. (Румыния) – Пера Б. (США) 6:4, 2:6, 3:6

Голубич В. (Швейцария) – Солер-Эспиноса С. (Испания) 6:1, 6:1

Долхайд К. (США) – Кузьмова В. (Словакия) 2:6, 4:6

Иманиси М. (Япония) – Боузкова М. (Чехия) 4:6, 1:6

Калинская А. (Россия) – Бозерап Дж. (США) 6:1, 6:4

Керкхове Л. (Нидерланды) – Цидансек Т. (Словения) 6:4, 6:2

Фегеле Ш. (Швейцария) – Лапко В. (Беларусь) 6:3, 7:5

Дулгеру А. (Румыния) – Ястремская Д. (Украина) 7:6 (6), 6:0

Лю Фанчжоу (Китай) – Крейчикова Б. (Чехия) 1:6, 1:6

Чжу Линь (Китай) – Грамматикопулу В. (Греция) 4:6, 6:2, 7:5

Костюк М. (Украина) – Сегель Д. (Чили) 1:6, 6:4, 6:2

Четвертьфиналы