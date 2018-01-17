Australian Open (WTA): Халеп и Возняцки сыграют за титул и звание первой ракетки
Australian Open, или Открытый чемпионат Австралии, – первый в сезоне турнир Большого шлема, проводимый в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса "Мельбурн Парк". Турнирная сетка рассчитана на 128 участников в одиночном разряде.
Даты: 15-28 января
Призовой фонд: 22 624 000 долларов
Действующий чемпион: Серена Уильямс (США)
Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова – основная сетка; Даяна Ястремская, Марта Костюк – квалификация.
Смотри также расписание и результаты матчей мужской сетки турнира Australian Open.
– Основная сетка
Финал
27.01 (10:30) Симона Халеп (Румыния, 1) – Каролина Возняцки (Дания, 2)
Полуфинал
Элисе Мертенс (Бельгия) – Каролина Возняцки (Дания, 2) 3:6, 6:7 (2)
Симона Халеп (Румыния, 1) – Анжелика Кербер (Германия, 21) 6:3, 4:6, 9:7
Четвертьфинал
Элисе Мертенс (Бельгия) – Элина Свитолина (Украина, 4) 6:4, 6:0
Карла Суарес-Наварро (Испания) – Каролина Возняцки (Дания, 2) 0:6, 7:6 (3), 2:6
Мэдисон Киз (США, 17) – Анжелика Кербер (Германия, 21) 1:6, 2:6
Симона Халеп (Румыния, 1) – Каролина Плишкова (Чехия, 6) 6:3, 6:2
Четвертый круг
Анетт Контавейт (Эстония, 32) – Карла Суарес-Наварро (Испания) 6:4, 4:6, 6:8
Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) – Каролина Возняцки (Дания, 2) 3:6, 0:6
Петра Мартич (Хорватия) – Элисе Мертенс (Бельгия) 6:7 (5), 5:7
Дениса Аллертова (Чехия, Q) – Элина Свитолина (Украина, 4) 3:6, 0:6
Мэдисон Киз (США, 17) – Каролин Гарсия (Франция, 8) 6:3, 62
Се Шувэй (Китайский Тайбэй) – Анжелика Кербер (Германия, 21) 6:4, 5:7, 2:6
Симона Халеп (Румыния, 1) – Наоми Осака (Япония) 6:3, 6:2
Барбора Стрыцова (Чехия, 20) – Каролина Плишкова (Чехия, 6) 7:6 (5), 3:6, 2:6
Третий круг
Луксика Кумкхум (Таиланд, Q) – Петра Мартич (Хорватия) 3:6, 6:3, 5:7
Дениса Аллертова (Чехия, Q) – Магда Линетт (Польша) 6:1, 6:4
Элисе Мертенс (Бельгия) – Ализе Корне (Франция) 7:5, 6:4
Марта Костюк (Украина, Q) – Элина Свитолина (Украина, 4) 2:6, 2:6
Катерина Бондаренко (Украина) – Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) 5:7, 6:3, 1:6
Кайя Канепи (Эстония) – Карла Суарес-Наварро (Испания) 6:3, 1:6, 3:6
Кики Бертенс (Нидерланды, 30) – Каролина Возняцки (Дания, 2) 4:6, 3:6
Елена Остапенко (Латвия, 7) – Анетт Контавейт (Эстония, 32) 3:6, 6:1, 3:6
Ана Богдан (Румыния) – Мэдисон Киз (США, 17) 3:6, 4:6
Эшли Барти (Австралия, 18) – Наоми Осака (Япония) 4:6, 2:6
Люси Шафаржова (Чехия, 29) – Каролина Плишкова (Чехия, 6) 6:7 (6), 5:7
Анжелика Кербер (Германия, 21) – Мария Шарапова (Россия) 6:1, 6:3
Симона Халеп (Румыния, 1) – Лорен Дэвис (США) 4:6, 6:4, 15:13
Александра Саснович (Беларусь) – Каролин Гарсия (Франция, 8) 3:6, 7:5, 2:6
Бернарда Пера (США, LL) – Барбора Стрыцова (Чехия, 20) 2:6, 2:6
Се Шувэй (Китайский Тайбэй) – Агнешка Радваньска (Польша, 26) 6:2, 7:5
Второй круг
Марта Костюк (Украина, Q) – Оливия Роговска (Австралия, WC) 6:3, 7:5
Анастасия Павлюченкова (Россия, 15) – Катерина Бондаренко (Украина) 2:6, 3:6
Катержина Синякова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина, 4) 6:4, 2:6, 1:6
Чжан Шуай (Китай) – Дениса Аллертова (Чехия, Q) 4:6, 6:7 (5)
Белинда Бенчич (Швейцария) – Луксика Кумкхум (Таиланд, Q) 1:6, 3:6
Петра Мартич (Хорватия) – Ирина Бегу (Румыния) 6:4, 7:6 (3)
Яна Фетт (Хорватия) – Каролина Возняцки (Дания, 2) 6:3, 2:6, 5:7
Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) 4:6, 6:0, 2:6
Магда Линетт (Польша) – Дарья Касаткина (Россия, 22) 7:6 (4), 6:2
Елена Остапенко (Латвия, 7) – Дуань Инъин (Китай) 6:3, 3:6, 6:4
Кики Бертенс (Нидерланды, 30) – Николь Гиббз (США, LD) 7:6 (3), 6:0
Мона Бартель (Германия) – Анетт Контавейт (Эстония, 32) 3:6, 6:4, 3:6
Карла Суарес-Наварро (Испания) – Тимя Бабош (Венгрия) 6:4, 2:6,
Кайя Канепи (Эстония) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) 6:4, 6:3
Ализе Корне (Франция) – Юлия Гергес (Германия, 12) 6:4, 6:3
Дарья Гаврилова (Австралия, 23) – Элисе Мертенс (Бельгия) 5:7, 3:6
Леся Цуренко (Украина) – Агнешка Радванска (Польша, 26) 6:2, 5:7, 3:6
Йоханна Конта (Великобритания, 9) – Бернарда Пера (США, LL) 4:6, 5:7
Мария Шарапова (Россия) – Анастасия Севастова (Латвия, 14) 6:1, 7:6 (4)
Маркета Вондроушова (Чехия) – Каролин Гарсия (Франция, 8) 7:6 (3), 2:6, 6:8
Лара Арруабаррена (Испания) – Барбора Стрыцова (Чехия, 20) 3:6, 4:6
18.01 (04:00) Екатерина Александрова (Россия) – Мэдисон Киз (США, 17)
Лорен Дэвис (США) – Андреа Петкович (Германия) 4:6, 6:0, 6:0
Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 28) – Александра Саснович (Беларусь) 3:6, 1:6
Люси Шафаржова (Чехия, 29) – Сорана Кырстя (Румыния) 6:2, 6:4
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй) 6:7 (1), 4:6
18.01 (04:30) Анжелика Кербер (Германия, 21) – Донна Векич (Хорватия)
Ана Богдан (Румыния) – Юлия Путинцева (Казахстан) 1:6, 6:2, 6:3
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Каролина Плишкова (Чехия, 6) 1:6, 1:6
Наоми Осака (Япония) – Елена Веснина (Россия, 16) 7:6 (4), 6:2
Эшли Барти (Австралия, 18) – Камила Джорджи (Италия) 5:7, 6:4, 6:1
Симона Халеп (Румыния, 1) – Эжени Бушар (Канада) 6:2, 6:2
Первый круг
Тэйлор Таунсенд (США) – Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) 0:6, 5:7
Дуань Инъин (Китай) – Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия) 6:0, 6:1
Софья Кенин (США) – Юлия Гергес (Германия, 12) 4:6, 4:6
Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – Петра Мартич (Хорватия) 6:7 (5), 3:6
Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Элисон Риск (США) 2:6, 7:6 (6), 6:3
Елена Остапенко (Латвия, 7) – Франческа Скьявоне (Италия) 6:1, 6:4
Ализе Корне (Франция) – Синьюй Ван (Китай, WC) 6:4, 6:2
Моника Никулеску (Румыния) – Мона Бартель (Германия) 4:6, 5:7
Ирина Бегу (Румыния) – Екатерина Макарова (Россия, 31) 3:6, 6:4, 8:6
Доминика Цибулкова (Словакия, 24) – Кайя Канепи (Эстония) 2:6, 2:6
Винус Уильямс (США, 5) – Белинда Бенчич (Швейцария) 3:6, 5:7
Кики Бертенс (Нидерланды, 30) – Катрин Беллис (США) 6:7 (5), 6:4, 6:2
Тимеа Бабош (Венгрия) – Коко Вандевеге (США, 10) 7:6 (4), 6:2
Дженнифер Брэйди (США) – Магда Линетт (Польша) 6:2, 4:6, 3:6
Анастасия Павлюченкова (Россия, 15) – Катерина Козлова (Украина) 3:6, 6:4, 6:3
Александра Крунич (Сербия) – Анетт Контавейт (Эстония, 32) 4:6, 5:7
Мария Саккари (Греция) – Катержина Синякова (Чехия) 2:6, 7:6 (5), 4:6
Джейми Форлис (Австралия, WC) – Оливия Роговска (Австралия, WC) 3:6, 7:6 (3), 2:6
Карла Суарес-Наварро (Испания) – Магдалена Фрех (Польша, Q) 7:5, 6:3
Пэн Шуай (Китай, 25) – Марта Костюк (Украина, Q) 2:6, 2:6
Дениса Аллертова (Чехия, Q) – Полин Пармантье (Франция) 6:3, 6:0
Саманта Стосур (Австралия) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) 6:4, 6:7 (6), 4:6
Луксика Кумкхум (Таиланд, Q) – Юханна Ларссон (Швеция) 6:3, 7:5
Виктория Голубич (Швейцария, Q) – Катерина Бондаренко (Украина) 6:7 (3), 6:4, 2:6
Николь Гиббз (США, LD) – Виктория Томова (Болгария, LL) 6:1, 6:1
Ивана Йорович (Сербия, Q) – Элина Свитолина (Украина, 4) 3:6, 2:6
Виктория Кужмова (Словакия, Q) – Элисе Мертенс (Бельгия) 2:6, 1:6
Анна Шмидлова (Словакия, Q) – Дарья Касаткина (Россия, 22) 0:6, 3:6
Яна Фетт (Хорватия) – Миса Эгути (Япония, SR) 6:3, 6:2
Михаэла Бузэрнеску (Румыния) – Каролина Возняцки (Дания, 2) 2:6, 3:6
Слоан Стивенс (США, 13) – Чжан Шуай (Китай) 6:2, 6:7 (2), 2:6
Дарья Гаврилова (Австралия, 23) – Ирина Фалькони (США, Q) 6:1, 6:1
Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай) – Каролина Плишкова (Чехия, 6) 3:6, 4:6
Лара Арруабаррена (Испания) – Рихел Хогенкамп (Нидерланды) 6:1, 6:2
Люси Шафаржова (Чехия, 29) – Айла Томлянович (Австралия, WC) 7:5, 6:3
Анна Блинкова (Россия, Q) – Бернарда Пера (США) 2:6, 2:6
Карина Витхефт (Германия) – Каролин Гарсия (Франция, 8) 5:7, 3:6
Кристи Эрим Анн (США, WC) – Барбора Стрыцова (Чехия, 20) 1:6, 5:7
Йоханна Конта (Великобритания, 9) – Мэдисон Бренгл (США) 6:3, 6:1
Куруми Нара (Япония) – Маркета Вондроушова (Чехия) 5:7, 4:6
Анжелика Кербер (Германия, 21) – Анна-Лена Фридзам (Германия, SR) 6:0, 6:4
Татьяна Мария (Германия) – Мария Шарапова (Россия) 1:6, 4:6
Нао Хибино (Япония) – Донна Векич (Хорватия) 5:7, 3:6
Лизетт Кабрера (Австралия, WC) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) 6:7 (3), 4:6
Кристина Макхэйл (США) – Александра Саснович (Беларусь) 3:6, 2:6
Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 28) – Шелби Роджерс (США) 7:6 (6), 5:7, 6:2
Ван Цян (Китай) – Мэдисон Киз (США, 17) 1:6, 5:7
Онс Жабер (Тунис) – Елена Веснина (Россия, 16) 3:6, 4:6
Эжени Бушар (Канада) – Осеан Доден (Франция) 6:3, 7:6 (5)
Варвара Лепченко (США) – Анастасия Севастова (Латвия, 14) 6:3, 3:6, 2:6
Сорана Кырстя (Румыния) – Зарина Дияс (Казахстан) 5:7, 6:4, 6:3
Наоми Осака (Япония) – Кристина Кучова (Словакия, SR) 7:5, 6:2
Симона Халеп (Румыния, 1) – Дестани Айава (Австралия, WC) 7:6 (5), 6:1
Полона Херцог (Словения) – Екатерина Александрова (Россия) 6:7 (2), 4:6
Андреа Петкович (Германия) – Петра Квитова (Чехия, 27) 6:3, 4:6, 10:8
Камила Джорджи (Италия) – Анна Калинская (Россия, Q) 6:4, 6:3
Се Шувэй (Китайский Тайбэй) – Чжу Линь (Китай, Q) 0:6, 6:0, 8:6
Лорен Дэвис (США) – Яна Чепелова (Словакия) 6:7 (4), 6:3, 6:1
Кристина Плишкова (Чехия) – Агнешка Радваньска (Польша, 26) 6:2, 3:6, 2:6
Наталья Вихлянцева (Россия) – Леся Цуренко (Украина) 6:3, 3:6, 4:6
Юлия Путинцева (Казахстан) – Хитер Уотсон (Великобритания) 7:5, 7:6 (6)
Кристина Младенович (Франция, 11) – Ана Богдан (Румыния) 3:6, 2:6
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Джессика Понше (Франция, WC) 6:4, 6:3
Эшли Барти (Австралия, 18) – Арина Соболенко (Беларусь) 6:7 (2), 6:4, 6:4
– Квалификация
Финалы
Кумхум Л. (Таиланд) – Эррани С. (Италия) 6:4, 6:1
Керкхове Л. (Нидерланды) – Калинская А. (Россия) 4:6, 5:7
Коллинс Д.-Р. (США) – Аллертова Д. (Чехия) 0:6, 1:6
Томова В. (Болгария) – Блинкова А. (Россия) 3:6, 6:1, 1:6
Фреш М. (Польша) – Дэй К. (США) 6:3, 6:0
Хон П. (Австралия) – Фалькони И. (США) 2:6, 1:6
Шмидлова А.-К. (Словакия) – Фегеле Ш. (Швейцария) 6:3, 6:2
Костюк М. (Украина) – Крейчикова Б. (Чехия) 6:3, 5:7, 6:0
Боузкова М. (Чехия) – Кузьмова В. (Словакия) 4:6, 5:7
Голубич В. (Швейцария) – Пера Б. (США) 6:3, 6:2
Схоофс Б. (Нидерланды) – Йорович И. (Сербия) 3:6, 3:6
Чжу Линь (Китай) – Дулгеру А. (Румыния) 6:4, 6:4
Полуфиналы
Ван Я. (Китай) – Эррани С. (Италия) 3:6, 4:6
Викмайер Я. (Бельгия) – Хон П. (Австрия) 6:2, 5:7, 1:6
Кумхум Л. (Таиланд) – Якупович Д. (Словения) 6:3, 6:4
Лоттнер А. (Германия) – Блинкова А. (Россия) 7:5, 4:6, 5:7
Монова П. (Россия) – Фалькони И. (США) 2:6, 6:7 (2)
Родина Е. (Россия) – Томова В. (Болгария) 2:6, 2:6
Бонавантюр И. (Бельгия) – Йорович И. (Сербия) 4:6, 6:7 (6)
Броуди Н. (Великобритания) – Схоофс Б. (Нидерланды) 6:7 (5), 2:6
Дэй К. (США) – Хань Син-Юнь (Китай) 7:6 (5), 6:0
Ковинич Д. (Черногория) – Коллинс Д.-Р. (США) 6:4, 2:6, 5:7
Костова Е. (Болгария) – Аллертова Д. (Чехия) 6:7 (5), 2:6
Фреш М. (Польша) – Жук С. (Россия) 6:3, 4:6, 6:2
Абанда Ф. (Канада) – Шмидлова А.-К. (Словакия) 6:4, 2:6, 4:6
Барэ И. (Румыния) – Пера Б. (США) 6:4, 2:6, 3:6
Голубич В. (Швейцария) – Солер-Эспиноса С. (Испания) 6:1, 6:1
Долхайд К. (США) – Кузьмова В. (Словакия) 2:6, 4:6
Иманиси М. (Япония) – Боузкова М. (Чехия) 4:6, 1:6
Калинская А. (Россия) – Бозерап Дж. (США) 6:1, 6:4
Керкхове Л. (Нидерланды) – Цидансек Т. (Словения) 6:4, 6:2
Фегеле Ш. (Швейцария) – Лапко В. (Беларусь) 6:3, 7:5
Дулгеру А. (Румыния) – Ястремская Д. (Украина) 7:6 (6), 6:0
Лю Фанчжоу (Китай) – Крейчикова Б. (Чехия) 1:6, 1:6
Чжу Линь (Китай) – Грамматикопулу В. (Греция) 4:6, 6:2, 7:5
Костюк М. (Украина) – Сегель Д. (Чили) 1:6, 6:4, 6:2
Четвертьфиналы
Брешиа Д. (Италия) – Схоофс Б. (Нидерланды) 5:7, 5:7
Броуди Н. (Великобритания) – Фон Дайхманн К. (Лихтейнштейн) 7:6 (4), 5:7, 6:3
Ван Я. (Китай) – Хаас Б. (Австрия) 6:4, 6:3
Заневская М. (Бельгия) – Томова В. (Боогария) 5:7, 7:6 (2), 2:6
Ковинич Д. (Черногория) – Бэйнс Н. (Австралия) 6:3, 7:6 (4)
Коллинс Д.-Р. (США) – Хромачева И. (Россия) 7:5, 6:3
Кумхум Л. (Таиланд) – Мартинцова Т. (Чехия) 6:3, 6:0
Лу Ц. (Китай) – Эррани С. (Италия) 6:7 (2), 3:6
Мухаммад Э. (США) – Костова Е. (Болгария) 1:6, 6:3, 5:7
Родина Е. (Россия) – Шарипова С. (Узбекистан) 6:3, 6:4
Чан Су Джон (Южная Корея) – Якупович Д. (Словения) 2:6, 3:6
Чжао К. (Канада) – Аллертова Д. (Чехия) 3:6, 0:6
Биррелл К. (Австралия) – Хань Син-Юнь (Китай) 6:7 (4), 6:3, 3:6
Блинкова А. (Россия) – Винчи Р. (Италия) 6:3, 6:2
Бонавантюр И. (Бельгия) – Паттерсон Т. (Австралия) 7:6 (1), 7:5
Бултер К. (Великобритания) – Дэй К. (США) 4:6, 7:6 (1), 2:5 – отказ Бултер
Викмайер Я. (Бельгия) – Тайхманн Ж. (Швейцария) 6:4, 7:6 (5)
Жук С. (Россия) – Томич C. (Австралия) 7:5, 6:2
Йорович И. (Сербия) – Рус А. (Нидерланды) 6:3, 6:4
Като М. (Япония) – Фреш М. (Польша) 4:6, 3:6
Кьеза Д. (Италия) – Лоттнер А. (Германия) 6:2, 6:7 (5), 3:6
Монова П. (Россия) – Ивахненко В. (Россия) 6:3, 6:3
Хон П. (Австралия) – Барбора Ш. (Чехия) 4:6, 7:6 (4), 6:4
Эрайдын Б. (Турция) – Фалькони И. (США) 1:6, 0:6
Абанда Ф. (Канада) – Лу Цзя-Цзин (Китай) 6:4, 6:3
Барэ И. (Румыния) – Каратанчева С. (Болгария) 7:5, 3:6, 7:5
Викери С. (США) – Керкхове Л. (Нидерланды) 7:6 (2), 4:6, 3:6
Голубич В. (Швейцария) – Столлар Ф. (Венгрия) 3:6, 7:6 (5), 6:1
Долхайд К. (США) – Перрен К. (Швейцария) 5:7, 6:3, 7:6 (7)
Намигата Д. (Япония) – Боузкова М. (Чехия) 3:6, 1:6
Одзаки Р. (Япония) – Иманиси М. (Япония) 7:5, 6:7 (6), 1:6
Солер-Эспиноса С. (Испания) – Жоржес М. (Франция) 6:4, 3:6, 6:1
Торро-Флор М. (Испания) – Кузьмова В. (Словакия) 4:6, 4:6
Уоллас И. (Австралия) – Шмидлова А.-К. (Словакия) 7:5, 3:6, 3:6
Цидансек Т. (Словения) – Ходзуми Э. (Япония) 6:3, 6:3
Шнидер П. (Швейцария) – Пера Б. (США) 3:6, 6:7 (4)
Бюйюкакчай Ч. (Турция) – Бозерап Дж. (США) 4:6, 4:6
Грамматикопулу В. (Греция) – Перес Э. (Австралия) 6:3, 4:6, 6:2
Дулгеру А. (Румыния) – Андрееску Б. (Канада) 6:1, 6:1
Каданцу А. (Румыния) – Лапко В. (Беларусь) 3:6, 1:6
Калинская А. (Россия) – Звонарева В. (Россия) 6:2, 2:6, 6:0
Лоб Д. (США) – Сегель Д. (Чили) 6:3, 5:7, 3:6
Лю Фанчжоу (Китай) – Петерсон Р. (Швеция) 5:7, 6:2, 6:4
Паолини Я. (Италия) – Крейчикова Б. (Чехия) 2:6, 1:6
Родионова А. (Австралия) – Костюк М. (Украина) 6:4, 3:6, 3:6
Сойлу И. (Турция) – Фегеле Ш. (Швейцария) 4:6, 2:6
Чжу Линь (Китай) – Чирико Л. (США) 6:2, 4:6, 6:4
Ястремская Д. (Украина) – Дои М. (Япония) 6:3, 6:1
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