Переключиться на мобильную версию

Украинки узнали соперниц по квалификации Australian Open

Комментариев: 0
Ястремская и Костюк узнали первых соперниц по квалификации.
Марта Костюк
Марта Костюк
btu.org.ua

Юные украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская впервые в карьере сыграют в квалификации турнира Большого шлема. Обе спортсменки представят Украину на Australian Open.

15-летняя Марта Костюк, которая получила wild card, на старте отбора сыграет против девятой сеяной представительницы Австралии Арины Родионовой.

17-летняя Даяна Ястремская в первом раунде встретится с японкой Мисаки Дои, посеянной под семнадцатым номером.

Ранее сообщалось, что Стаховский покинул квалификацию Australian Open.

Поделись:
Теги: Марта Костюк, Даяна Ястремская, квалификация, Australian Open, WTA, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь