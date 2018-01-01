Украинки узнали соперниц по квалификации Australian Open

Ястремская и Костюк узнали первых соперниц по квалификации.

Юные украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская впервые в карьере сыграют в квалификации турнира Большого шлема. Обе спортсменки представят Украину на Australian Open.

15-летняя Марта Костюк, которая получила wild card, на старте отбора сыграет против девятой сеяной представительницы Австралии Арины Родионовой.

17-летняя Даяна Ястремская в первом раунде встретится с японкой Мисаки Дои, посеянной под семнадцатым номером.

Ранее сообщалось, что Стаховский покинул квалификацию Australian Open.