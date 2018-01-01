Федерер – самый дорогой игрок в фэнтези-лиге Australian Open, Свитолина – шестая

Официальный сайт Открытого чемпионата Австралии-2018 объявил о старте фэнтези-лиги турнира, в рамках которой любой желающий может попробовать себя в качестве прогнозиста.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер занял первое место в списке самых дорогих игроков, представленных в фэнтези-лиге Открытого первенства Австралии.

Федерер "стоит" 25,01 миллиона виртуальных долларов, а идущий вторым в этом рейтинге Рафаэль Надаль – 20,78 миллиона. Третье место в списке самых дорогих досталось Серене Уильямс (19,96 миллиона).

В десятку рейтинга также попала украинка Элина Свитолина, которая со стоимостью 13,45 миллиона занимает шестое место.

Среди других наших теннисистов стоит отметить Александра Долгополова ( 5,92 миллиона – 88 место), Екатерину Бондаренко (5,02 – 119 место) и Лесю Цуренко (4,39 – 151 место).

По правилам фэнтези-лиги, каждому теннисисту присвоена виртуальная стоимость. Участник должен набрать команду из 16 игроков, суммарная стоимость которых не превышает 100 миллионов виртуальных долларов. Победит тот, кто наберет наибольшее количество баллов по итогам выступления выбранных им теннисистов в Мельбурне.

С расписанием и результатами Australian Open вы можете ознакомиться здесь.