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Украинского теннисиста отстранили от выступлений за употребление запрещенного вещества

Комментариев: 2
Юрий Джавакян согласился на временное отстранение до вынесения решения по его делу.
Юрий Джавакян
Юрий Джавакян
btu.org.ua

На официальном сайте Международной теннисной федерации появилась новость о том, что 24-летний украинец Юрий Джавакян временно отстранен от выступлений на турнирах за нарушение антидопинговых правил.

9 октября 2017 года уроженец Черновцов, занимающий в рейтинге АТР 825-е место, во время участия в квалификации турнира ITF с призовым фондом 15 тысяч долларов в Нонтхабури (Таиланд), сдал на анализ образец мочи, который был направлен в лабораторию WADA в Монреале (Канада) для проверки. 

В полученной пробе был обнаружен метилгексанамин - вещество, относящееся к стимуляторам и запрещенное антидопинговой программой.

8 декабря 2017 года Джавакяну было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, с чем он согласился и принял временное отстранение от выступлений с 6 января 2018 года. 

Если теннисист полностью выполнит условия данного отстранения, то этот период будет засчитан в сроке будущей дисквалификации.

Ранее сообщалось, что теннисиста дисквалифицировали на два года за отказ сдать кровь.

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Теги: теннис, допинг, дисквалификация
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Комментариев (2)
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ktrvbcffer    09.01.2018, 23:04
Оценка:  0
ktrvbcffer
Мельдоний так сладок...
гость  (аноним)  09.01.2018, 22:16
Оценка:  0
гость
ПОЖИЗНЕННО ОТСТРАНИТЬ КОЗЛА
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