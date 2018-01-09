Украинского теннисиста отстранили от выступлений за употребление запрещенного вещества

Юрий Джавакян согласился на временное отстранение до вынесения решения по его делу.

На официальном сайте Международной теннисной федерации появилась новость о том, что 24-летний украинец Юрий Джавакян временно отстранен от выступлений на турнирах за нарушение антидопинговых правил.

9 октября 2017 года уроженец Черновцов, занимающий в рейтинге АТР 825-е место, во время участия в квалификации турнира ITF с призовым фондом 15 тысяч долларов в Нонтхабури (Таиланд), сдал на анализ образец мочи, который был направлен в лабораторию WADA в Монреале (Канада) для проверки.

В полученной пробе был обнаружен метилгексанамин - вещество, относящееся к стимуляторам и запрещенное антидопинговой программой.

8 декабря 2017 года Джавакяну было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, с чем он согласился и принял временное отстранение от выступлений с 6 января 2018 года.

Если теннисист полностью выполнит условия данного отстранения, то этот период будет засчитан в сроке будущей дисквалификации.

Ранее сообщалось, что теннисиста дисквалифицировали на два года за отказ сдать кровь.