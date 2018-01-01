Australian Open (ATP): расписание и результаты матчей

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужской сетки Australian Open 2018.

Australian Open, или Открытый чемпионат Австралии, – первый в сезоне турнир Большого шлема, проводимый в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса "Мельбурн Парк". Турнирная сетка рассчитана на 128 участников в одиночном разряде.

Даты: 15-28 января

Призовой фонд: 25 096 000 долларов

Действующий чемпион: Роджер Федерер (Швейцария)

Украинцы на турнире: Александр Долгополов (основная сетка), Сергей Стаховский (квалификация)

Расписание и результаты матчей:

– Квалификация

Среда, 10 января

01:00 Андреоцци Г. (Аргентина) – Браун Д. (Германия)

01:00 Бублик А. (Казахстан) – Оливейра Г. (Португалия)

01:00 Габашвили Т. (Россия) – Гуркач Х. (Польша)

01:00 Гуннесваран П. (Индия) – Камке Т. (Германия)

01:00 Карбальес Баэна Р. (Испания) – Кудла Д. (США)

01:00 Кинг К. (США) – Игнатик В. (Беларусь)

01:00 Козлов С. (США) – Эллис Б. (Австралия)

01:00 Колар З. (Чехия) – Утияма Я. (Япония)

01:00 Норри К. (Великобритания) – Пеливо Ф. (Канада)

01:00 У Ди (Китай) – Келли Д. (Австралия)

01:00 Шафранек В. (Чехия) – Оливо Р. (Аргентина)

01:00 Шеткич А. (Босния и Герцеговина) – Смит Дж. (Австралия)

02:30 Броди Л. (Великобритания) – Берреттини М. (Италия)

02:30 Ватутин А. (Россия) – Джанг Дж. (Тайвань)

02:30 Де Схеппер К. (Франция) – Имер Э. (Швеция)

02:30 Ивашка И. (Беларусь) – Новак Д. (Австрия)

02:30 Кинг Д. (Барбадос) – Полманс М. (Австралия)

02:30 Лааксонен Х. (Швейцария) – Гайо Ф. (Италия)

02:30 Матошевич М. (Австралия) – Новиков Д. (США)

02:30 Маю Н. (Франция) – Петрович Д. (Сербия)

02:30 Соеда Г. (Япония) – Отте О. (Германия)

02:30 Уиттингтон Э. – Ммо М. (США)

02:30 Ханфманн Я. (Германия) – Кинг Э. (США)

02:30 Чеккинато М. (Италия) – Моусли Б. (Австралия)

04:00 Аревало М. (Сальвадор) – Маамун К.-М. (Египет)

04:00 Гонсалес А. (Колумбия) – Башич М. (Босния и Герцеговина)

04:00 Домингеш Ж. (Португалия) – Полански П. (Кан)

04:00 Клан Б. (США) – Раманатан Р. (Индия)

04:00 Колларини А. (Аргентина) – Соуза Ж. (Бразилия)

04:00 Макдональд М. (США) – Рубин Н. (США)

04:00 Муньяр Х. (Испания) – Арнабольди А. (Италия)

04:00 Охеда Л. Р. (Испания) – Ванни Л. (Италия)

04:00 Робер С. (Франция) – Офнер С. (Австрия)

04:00 Стаховский С. (Украина) – Бахингер М. (Германия)

04:00 Элиаш Г. (Португалия) – Ковалик Й. (Словакия)

04:00 Ясика О. (Австралия) – Дакворт Дж. (Австралия)

05:30 Бркич Т. (Босния и Герцеговина) – Эмери К. (Франция)

05:30 Бхамбри Ю. (Индия) – Шнур Б. (Канада)

05:30 Бэйнс М. (Австралия) – Гомбош Н. (Словакия)

05:30 Гаррисон К. (США) – Опелка Р. (США)

05:30 Де Греф А. (Бельгия) – Бурк М. (Франция)

05:30 Карузо С. (Италия) – Илькель Д. (Турция)

05:30 Милоевич Н. (Сербия) – Травалья С. (Италия)

05:30 Монтейру Ж. (Португалия) – Табернер К. (Испания)

05:30 Поспишил В. (Канада) – Джустино Л. (Италия)

05:30 Саркиссян А. (США) – Наполитано С. (Италия)

05:30 Сахаров Г. (Франция) – Лешем Э. (Израиль)

05:30 Фриц Т. (США) – Грот С. (Австралия)

07:00 Бемельманс Р. (Бельгия) – Майчрзак К. (Польша)

07:00 Данцевич Ф. (Канада) – Менендес-Масейрас А. (Испания)

07:00 Джанесси А. (Италия) – Нагал С. (Индия)

07:00 Зопп Ю. (Эстония) – Сафват М. (Египет)

07:00 Кецманович М. (Сербия) – Галович В. (Хорватия)

07:00 Мийо В. (Франция) – Томич Б. (Авсвстралия)

07:00 Монтейро Т. (Бразилия) – Сонего Л. (Италия)

07:00 Павласек А. (Чехия) – Крштин П. (Сербия)

07:00 Пол Т. (США) – Рола Б. (Словения)

07:00 Трунгельити М. (Аргентина) – Гали К. (Франция)

07:00 Чжан Цзэ (Китай) – Ли Д.-Х. (Южная Корея)

07:00 Эскобедо Э. (США) – Андухар П. (Испания)

08:30 Баньис Ф. (Аргентина) – Пирош З. (Венгрия)

08:30 Ито Т. (Япония) – Рууд К. (Норвегия)

08:30 Перселл М. (Австралия) – Попко Д. (Казахстан)

08:30 Фратанджело Б. (США) – Крюгер М. (США)