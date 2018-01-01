Australian Open (ATP): Томич вышел в финал квалификации

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужской сетки Australian Open 2018.

Australian Open, или Открытый чемпионат Австралии, – первый в сезоне турнир Большого шлема, проводимый в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса "Мельбурн Парк". Турнирная сетка рассчитана на 128 участников в одиночном разряде.

Даты: 15-28 января

Призовой фонд: 22 624 000 долларов

Действующий чемпион: Роджер Федерер (Швейцария)

Украинцы на турнире: Александр Долгополов (основная сетка), Сергей Стаховский (квалификация)

Расписание и результаты матчей:

– Квалификация

Полуфиналы

Бублик А. (Казахстан) – Кинг Д. (Барбадос) 5:7, 0:6

Ватутин А. (Россия) – Соеда Г. (Япония) 3:6, 0:6

Гайо Ф. (Италия) – Колларини А. (Аргентина) 3:6, 7:6 (4), 4:6

Гуркач Х. (Пол) – Берреттини М. (Италия) 6:7 (5), 3:6

Колар З. (Чехия) – Кинг К. (США) 1:6, 6:7 (2)

Кудла Д. (США) – Камке Т. (Германия) 6:2, 7:5

Маамун К.-М. (Египет) – Робер С. (Франция) 6:4, 2:6, 2:4 – отказ Маамун

Новиков Д. (США) – Имер Э. (Швеция) 7:6 (3), 3:6, 3:6

Норри К. (Великобритания) – Смит Дж. (Австралия) 4:6, 2:6

Петрович Д. (Сербия) – Новак Д. (Австрия) 7:6 (5), 4:6, 7:5

Уиттингтон Э. (Австралия) – Шафранек В. (Чехия) 2:6, 3:6

Ханфманн Я. (Германия) – Козлов С. (США) 6:4, 6:7 (2), 4:6

Ковалик Й. (Словакия) – Макдональд М. (США) 2:6, 2:6

Моусли Б. (Австралия) – Охеда Л. Р. (Испания) 5:7, 6:3, 6:4

Муньяр Х. (Испания) – Травалья С. (Италия) 6:2, 6:2

У Ди (Китай) – Браун Д. (Германия) 6:3, 4:6, 6:7 (16)

Бахингер М. (Германия) – Дакворт Дж. (Австралия) 6:4, 6:4

Бемельманс Р. (Бельгия) – Галович В. (Хорватия) 5:7, 6:3, 7:5

Бхамбри Ю. (Индия) – Табернер К. (Испания) 6:0, 6:2

Гаррисон К. (США) – Полански П. (Канада) 2:6, 5:7

Крштин П. (Сербия) – Гали К. (Франция) 6:4, 3:6, 0:6

Ли Д.-Х. (Южная Корея) – Данцевич Ф. (Канада) 4:6, 7:6(8), 6:3

Пол Т. (США) – Томич Б. (Австралия) 0:6, 7:6(5), 6:7(4)

Попко Д. (Казахстан) – Рууд К. (Норвегия) 5:7, 3:6

Сонего Л. (Италия) – Сафват М. (Египет) 6:3, 7:6(5)

Фратанджело Б. (США) – Пирош З. (Венгрия) 6:3, 6:4

Фриц Т. (США) – Бурк М. (Франция) 6:7(3), 6:0, 4:6

Эмери К. (Франция) – Гонсалес А. (Колумбия) 3:6, 4:6

Эскобедо Э. (США) – Джанесси А. (Италия) 6:3, 6:2

13.01 (08:00) Карузо С. (Италия) – Гомбош Н. (Словакия)

13.01 (08:00) Поспишил В. (Канада) – Наполитано С. (Италия)

13.01 (08:00) Сахаров Г. (Франция) – Раманатан Р. (Индия)

Четвертьфиналы

Андреоцци Г. (Аргентина) – Браун Д. (Германия) 3:6, 6:3, 3:6

Бублик А. (Казахстан) – Оливейра Г. (Португалия) 6:3, 1:6, 6:3

Габашвили Т. (Россия) – Гуркач Х. (Польша) 3:6, 6:3, 3:6

Гуннесваран П. (Индия) – Камке Т. (Германия) 6:4, 1:6, 2:6

Карбальес Баэна Р. (Испания) – Кудла Д. (США) 3:6, 5:7

Кинг К. (США) – Игнатик В. (Беларусь) 7:6 (2), 6:2

Козлов С. (США) – Эллис Б. (Австралия) 7:6 (3), 4:6, 7:6 (3)

Колар З. (Чехия) – Утияма Я. (Япония) 7:6 (5), 6:4

Норри К. (Великобритания) – Пеливо Ф. (Канада) 6:1, 6:7 (4), 6:4

У Ди (Китай) – Келли Д. (Австралия) 6:1, 7:6 (3)

Шафранек В. (Чехия) – Оливо Р. (Аргентина) 7:6 (2), 6:2

Шеткич А. (Босния и Герцеговина) – Смит Дж. (Австралия) 2:6, 7:6 (5), 3:6

Броди Л. (Великобритания) – Берреттини М. (Италия) 7:5, 3:6, 6:7 (5)

Ватутин А. (Россия) – Джанг Дж. (Тайвань) 6:1, 5:7, 6:2

Де Схеппер К. (Франция) – Имер Э. (Швеция) 2:6, 6:7 (2)

Ивашка И. (Беларусь) – Новак Д. (Австрия) 4:6, 6:4, 6:7 (5)

Кинг Д. (Барбадос) – Полманс М. (Австралия) 6:2, 7:6 (3)

Лааксонен Х. (Швейцария) – Гайо Ф. (Италия) 4:6, 3:6

Матошевич М. (Австралия) – Новиков Д. (США) 3:6, 6:7 (3)

Маю Н. (Франция) – Петрович Д. (Сербия) 6:7 (4), 3:6

Соеда Г. (Япония) – Отте О. (Германия) 6:3, 7:6 (5)

Уиттингтон Э. (Австралия) – Ммо М. (США) 7:6 (2), 6:1

Ханфманн Я. (Германия) – Кинг Э. (США) 6:1, 7:6 (8)

Чеккинато М. (Италия) – Моусли Б. (Австралия) 3:6, 6:7 (3)

Аревало М. (Сальвадор) – Маамун К.-М. (Египет) 2:6, 7:5, 5:7

Гонсалес А. (Колумбия) – Башич М. (Босния и Герцеговина) 7:6 (2), 6:2

Домингеш Ж. (Португалия) – Полански П. (Кан) 6:7 (2), 4:6

Клан Б. (США) – Раманатан Р. (Индия) 7:6 (6), 6:7 (3), 2:6

Колларини А. (Аргентина) – Соуза Ж. (Бразилия) 6:7 (5), 6:2, 6:4

Макдональд М. (США) – Рубин Н. (США) 6:1, 6:0

Муньяр Х. (Испания) – Арнабольди А. (Италия) 6:2, 6:4

Охеда Л. Р. (Испания) – Ванни Л. (Италия) 7:6 (8), 3:6, 6:3

Робер С. (Франция) – Офнер С. (Австрия) 7:6 (5), 7:5

Стаховский С. (Украина) – Бахингер М. (Германия) 6:4, 6:7 (4), 3:6

Элиаш Г. (Португалия) – Ковалик Й. (Словакия) 2:6, 2:6

Ясика О. (Австралия) – Дакворт Дж. (Австралия) 2:6, 4:6

Бркич Т. (Босния и Герцеговина) – Эмери К. (Франция) 4:6, 5:7

Бхамбри Ю. (Индия) – Шнур Б. (Канада) 1:6, 6:3, 6:4

Бэйнс М. (Австралия) – Гомбош Н. (Словакия) 7:6 (5), 4:6, 6:7 (5)

Гаррисон К. (США) – Опелка Р. (США) 7:6 (0), 7:6 (8)

Де Греф А. (Бельгия) – Бурк М. (Франция) 6:3, 3:6, 4:6

Карузо С. (Италия) – Илькель Д. (Турция) 6:2, 6:4

Милоевич Н. (Сербия) – Травалья С. (Италия) 4:6, 7:6 (5), 4:6

Монтейру Ж. (Португалия) – Табернер К. (Испания) 2:6, 6:4, 5:7

Поспишил В. (Канада) – Джустино Л. (Италия) 7:5, 7:6 (5)

Саркиссян А. (США) – Наполитано С. (Италия) 7:6 (5), 6:7 (4), 0:4 – отказ Саркиссян

Сахаров Г. (Франция) – Лешем Э. (Израиль) 7:6 (4), 6:4

Фриц Т. (США) – Грот С. (Австралия) 6:4, 3:6, 7:6 (3)

Бемельманс Р. (Бельгия) – Майчрзак К. (Польша) 7:5, 5:7, 7:5

Данцевич Ф. (Канада) – Менендес-Масейрас А. (Испания) 3:6, 7:6 (6), 6:3

Джанесси А. (Италия) – Нагал С. (Индия) 7:6 (5), 3:6, 6:3

Зопп Ю. (Эстония) – Сафват М. (Египет) 4:6, 3:6

Кецманович М. (Сербия) – Галович В. (Хорватия) 6:4, 6:7 (5), 4:6

Мийо В. (Франция) – Томич Б. (Авсвстралия) 1:6, 3:6

Монтейро Т. (Бразилия) – Сонего Л. (Италия) 5:7, 3:6

Павласек А. (Чехия) – Крштин П. (Сербия) 6:3, 3:6, 6:7 (3)

Пол Т. (США) – Рола Б. (Словения) 6:7 (3), 7:6 (2), 7:6 (5)

Трунгельити М. (Аргентина) – Гали К. (Франция) 2:6, 7:5, 6:7 (4)

Чжан Цзэ (Китай) – Ли Д.-Х. (Южная Корея) 3:6, 6:3, 3:6

Эскобедо Э. (США) – Андухар П. (Испания) 6:2, 6:2

Баньис Ф. (Аргентина) – Пирош З. (Венгрия) 6:4, 6:7 (7), 2:6

08:30 Ито Т. (Япония) – Рууд К. (Норвегия) 6:4, 1:6, 4:6

Перселл М. (Австралия) – Попко Д. (Казахстан) 4:6, 6:7 (4)

Фратанджело Б. (США) – Крюгер М. (США) 7:6 (4), 6:3