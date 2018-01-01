Australian Open (ATP): Томич вышел в финал квалификации
Australian Open, или Открытый чемпионат Австралии, – первый в сезоне турнир Большого шлема, проводимый в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса "Мельбурн Парк". Турнирная сетка рассчитана на 128 участников в одиночном разряде.
Даты: 15-28 января
Призовой фонд: 22 624 000 долларов
Действующий чемпион: Роджер Федерер (Швейцария)
Украинцы на турнире: Александр Долгополов (основная сетка), Сергей Стаховский (квалификация)
Расписание и результаты матчей:
– Квалификация
Полуфиналы
Бублик А. (Казахстан) – Кинг Д. (Барбадос) 5:7, 0:6
Ватутин А. (Россия) – Соеда Г. (Япония) 3:6, 0:6
Гайо Ф. (Италия) – Колларини А. (Аргентина) 3:6, 7:6 (4), 4:6
Гуркач Х. (Пол) – Берреттини М. (Италия) 6:7 (5), 3:6
Колар З. (Чехия) – Кинг К. (США) 1:6, 6:7 (2)
Кудла Д. (США) – Камке Т. (Германия) 6:2, 7:5
Маамун К.-М. (Египет) – Робер С. (Франция) 6:4, 2:6, 2:4 – отказ Маамун
Новиков Д. (США) – Имер Э. (Швеция) 7:6 (3), 3:6, 3:6
Норри К. (Великобритания) – Смит Дж. (Австралия) 4:6, 2:6
Петрович Д. (Сербия) – Новак Д. (Австрия) 7:6 (5), 4:6, 7:5
Уиттингтон Э. (Австралия) – Шафранек В. (Чехия) 2:6, 3:6
Ханфманн Я. (Германия) – Козлов С. (США) 6:4, 6:7 (2), 4:6
Ковалик Й. (Словакия) – Макдональд М. (США) 2:6, 2:6
Моусли Б. (Австралия) – Охеда Л. Р. (Испания) 5:7, 6:3, 6:4
Муньяр Х. (Испания) – Травалья С. (Италия) 6:2, 6:2
У Ди (Китай) – Браун Д. (Германия) 6:3, 4:6, 6:7 (16)
Бахингер М. (Германия) – Дакворт Дж. (Австралия) 6:4, 6:4
Бемельманс Р. (Бельгия) – Галович В. (Хорватия) 5:7, 6:3, 7:5
Бхамбри Ю. (Индия) – Табернер К. (Испания) 6:0, 6:2
Гаррисон К. (США) – Полански П. (Канада) 2:6, 5:7
Крштин П. (Сербия) – Гали К. (Франция) 6:4, 3:6, 0:6
Ли Д.-Х. (Южная Корея) – Данцевич Ф. (Канада) 4:6, 7:6(8), 6:3
Пол Т. (США) – Томич Б. (Австралия) 0:6, 7:6(5), 6:7(4)
Попко Д. (Казахстан) – Рууд К. (Норвегия) 5:7, 3:6
Сонего Л. (Италия) – Сафват М. (Египет) 6:3, 7:6(5)
Фратанджело Б. (США) – Пирош З. (Венгрия) 6:3, 6:4
Фриц Т. (США) – Бурк М. (Франция) 6:7(3), 6:0, 4:6
Эмери К. (Франция) – Гонсалес А. (Колумбия) 3:6, 4:6
Эскобедо Э. (США) – Джанесси А. (Италия) 6:3, 6:2
13.01 (08:00) Карузо С. (Италия) – Гомбош Н. (Словакия)
13.01 (08:00) Поспишил В. (Канада) – Наполитано С. (Италия)
13.01 (08:00) Сахаров Г. (Франция) – Раманатан Р. (Индия)
Четвертьфиналы
Андреоцци Г. (Аргентина) – Браун Д. (Германия) 3:6, 6:3, 3:6
Бублик А. (Казахстан) – Оливейра Г. (Португалия) 6:3, 1:6, 6:3
Габашвили Т. (Россия) – Гуркач Х. (Польша) 3:6, 6:3, 3:6
Гуннесваран П. (Индия) – Камке Т. (Германия) 6:4, 1:6, 2:6
Карбальес Баэна Р. (Испания) – Кудла Д. (США) 3:6, 5:7
Кинг К. (США) – Игнатик В. (Беларусь) 7:6 (2), 6:2
Козлов С. (США) – Эллис Б. (Австралия) 7:6 (3), 4:6, 7:6 (3)
Колар З. (Чехия) – Утияма Я. (Япония) 7:6 (5), 6:4
Норри К. (Великобритания) – Пеливо Ф. (Канада) 6:1, 6:7 (4), 6:4
У Ди (Китай) – Келли Д. (Австралия) 6:1, 7:6 (3)
Шафранек В. (Чехия) – Оливо Р. (Аргентина) 7:6 (2), 6:2
Шеткич А. (Босния и Герцеговина) – Смит Дж. (Австралия) 2:6, 7:6 (5), 3:6
Броди Л. (Великобритания) – Берреттини М. (Италия) 7:5, 3:6, 6:7 (5)
Ватутин А. (Россия) – Джанг Дж. (Тайвань) 6:1, 5:7, 6:2
Де Схеппер К. (Франция) – Имер Э. (Швеция) 2:6, 6:7 (2)
Ивашка И. (Беларусь) – Новак Д. (Австрия) 4:6, 6:4, 6:7 (5)
Кинг Д. (Барбадос) – Полманс М. (Австралия) 6:2, 7:6 (3)
Лааксонен Х. (Швейцария) – Гайо Ф. (Италия) 4:6, 3:6
Матошевич М. (Австралия) – Новиков Д. (США) 3:6, 6:7 (3)
Маю Н. (Франция) – Петрович Д. (Сербия) 6:7 (4), 3:6
Соеда Г. (Япония) – Отте О. (Германия) 6:3, 7:6 (5)
Уиттингтон Э. (Австралия) – Ммо М. (США) 7:6 (2), 6:1
Ханфманн Я. (Германия) – Кинг Э. (США) 6:1, 7:6 (8)
Чеккинато М. (Италия) – Моусли Б. (Австралия) 3:6, 6:7 (3)
Аревало М. (Сальвадор) – Маамун К.-М. (Египет) 2:6, 7:5, 5:7
Гонсалес А. (Колумбия) – Башич М. (Босния и Герцеговина) 7:6 (2), 6:2
Домингеш Ж. (Португалия) – Полански П. (Кан) 6:7 (2), 4:6
Клан Б. (США) – Раманатан Р. (Индия) 7:6 (6), 6:7 (3), 2:6
Колларини А. (Аргентина) – Соуза Ж. (Бразилия) 6:7 (5), 6:2, 6:4
Макдональд М. (США) – Рубин Н. (США) 6:1, 6:0
Муньяр Х. (Испания) – Арнабольди А. (Италия) 6:2, 6:4
Охеда Л. Р. (Испания) – Ванни Л. (Италия) 7:6 (8), 3:6, 6:3
Робер С. (Франция) – Офнер С. (Австрия) 7:6 (5), 7:5
Стаховский С. (Украина) – Бахингер М. (Германия) 6:4, 6:7 (4), 3:6
Элиаш Г. (Португалия) – Ковалик Й. (Словакия) 2:6, 2:6
Ясика О. (Австралия) – Дакворт Дж. (Австралия) 2:6, 4:6
Бркич Т. (Босния и Герцеговина) – Эмери К. (Франция) 4:6, 5:7
Бхамбри Ю. (Индия) – Шнур Б. (Канада) 1:6, 6:3, 6:4
Бэйнс М. (Австралия) – Гомбош Н. (Словакия) 7:6 (5), 4:6, 6:7 (5)
Гаррисон К. (США) – Опелка Р. (США) 7:6 (0), 7:6 (8)
Де Греф А. (Бельгия) – Бурк М. (Франция) 6:3, 3:6, 4:6
Карузо С. (Италия) – Илькель Д. (Турция) 6:2, 6:4
Милоевич Н. (Сербия) – Травалья С. (Италия) 4:6, 7:6 (5), 4:6
Монтейру Ж. (Португалия) – Табернер К. (Испания) 2:6, 6:4, 5:7
Поспишил В. (Канада) – Джустино Л. (Италия) 7:5, 7:6 (5)
Саркиссян А. (США) – Наполитано С. (Италия) 7:6 (5), 6:7 (4), 0:4 – отказ Саркиссян
Сахаров Г. (Франция) – Лешем Э. (Израиль) 7:6 (4), 6:4
Фриц Т. (США) – Грот С. (Австралия) 6:4, 3:6, 7:6 (3)
Бемельманс Р. (Бельгия) – Майчрзак К. (Польша) 7:5, 5:7, 7:5
Данцевич Ф. (Канада) – Менендес-Масейрас А. (Испания) 3:6, 7:6 (6), 6:3
Джанесси А. (Италия) – Нагал С. (Индия) 7:6 (5), 3:6, 6:3
Зопп Ю. (Эстония) – Сафват М. (Египет) 4:6, 3:6
Кецманович М. (Сербия) – Галович В. (Хорватия) 6:4, 6:7 (5), 4:6
Мийо В. (Франция) – Томич Б. (Авсвстралия) 1:6, 3:6
Монтейро Т. (Бразилия) – Сонего Л. (Италия) 5:7, 3:6
Павласек А. (Чехия) – Крштин П. (Сербия) 6:3, 3:6, 6:7 (3)
Пол Т. (США) – Рола Б. (Словения) 6:7 (3), 7:6 (2), 7:6 (5)
Трунгельити М. (Аргентина) – Гали К. (Франция) 2:6, 7:5, 6:7 (4)
Чжан Цзэ (Китай) – Ли Д.-Х. (Южная Корея) 3:6, 6:3, 3:6
Эскобедо Э. (США) – Андухар П. (Испания) 6:2, 6:2
Баньис Ф. (Аргентина) – Пирош З. (Венгрия) 6:4, 6:7 (7), 2:6
08:30 Ито Т. (Япония) – Рууд К. (Норвегия) 6:4, 1:6, 4:6
Перселл М. (Австралия) – Попко Д. (Казахстан) 4:6, 6:7 (4)
Фратанджело Б. (США) – Крюгер М. (США) 7:6 (4), 6:3
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