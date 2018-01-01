Australian Open (ATP): Надаль и Кирьос легко прошли во второй раунд

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужской сетки Australian Open 2018.

Australian Open, или Открытый чемпионат Австралии, – первый в сезоне турнир Большого шлема, проводимый в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса "Мельбурн Парк". Турнирная сетка рассчитана на 128 участников в одиночном разряде.

Даты: 15-28 января

Призовой фонд: 22 624 000 долларов

Действующий чемпион: Роджер Федерер (Швейцария)

Украинцы на турнире: Александр Долгополов (основная сетка), Сергей Стаховский (квалификация)

Расписание и результаты матчей:

– Основная сетка

Первый круг

Пабло Куэвас (Уругвай, 31) – Михаил Южный (Россия) 7:6 (7), 6:3, 7:5

Кевин Андерсон (ЮАР, 11) – Кайл Эдмунд (Великобритания) 7:6(4), 3:6, 6:3, 3:6, 4:6

Александр Долгополов (Украина) – Андреас Хайдер-Маурер (Австрия, SR) 7:6(3), 6:3, 6:4

Дуди Села (Израиль) – Райан Харрисон (США) 3:6, 7:5, 6:3, 5:7, 2:6

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10) – Джэйсон Каблер (Австралия, WC) 7:5, 4:6, 7:5, 6:1

Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Денис Истомин (Узбекистан) 2:6, 1:6, 7:5, 6:7(3)

Мэттью Эбден (Австралия) – Джон Иснер (США, 16) 6:4, 3:6, 6:3, 6:3

Андреас Сеппи (Италия) – Корентен Муте (Франция, WC) 3:6, 6:4, 6:2, 6:2

Давид Феррер (Испания) – Андрей Рублев (Россия, 30) 5:7, 7:6(6), 2:6, 7:6(6), 2:6

Виктор Троицки (Сербия) – Алекс Болт (Австралия, WC) 6:7(2), 4:6, 6:2, 6:3, 6:4

Федерико Дельбонис (Аргентина) – Жиль Мюллер (Люксембург, 23) 5:7, 4:6, 3:6

Филипп Кольшрайбер (Германия, 27) – Йосихито Нисиока (Япония, SR) 3:6, 6:2, 0:6, 6:1, 2:6

Диего Шварцман (Аргентина, 24) – Душан Лайович (Сербия) 2:6, 6:3, 5:7, 6:4, 11:9

Вашек Поспишил (Канада, Q) – Марин Чилич (Хорватия, 6) 2:6, 2:6, 6:4, 6:7(5)

Стефанос Циципас (Греция) – Денис Шаповалов (Канада) 1:6, 3:6, 6:7(5)

Григор Димитров (Болгария, 3) – Деннис Новак (Австрия, Q) 6:3, 6:2, 6:1

Паоло Лоренци (Италия) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 28) 6:3, 6:2, 6:7(5), 2:6, 4:6

Джон Миллман (Австралия, SR) – Борна Чорич (Хорватия) 7:5, 6:4, 6:1

Жиль Симон (Франция) – Мариуш Копил (Румыния) 7:5, 6:4, 6:3

Геральд Мельцер (Австрия) – Николоз Басилашвили (Грузия) 3:6, 4:6, 6:2, 3:6

Маркос Багдатис (Кипр, LD) – Юки Бхамбри (Индия, Q) 7:6(4), 6:4, 6:3

Иво Карлович (Хорватия) – Ласло Джере (Сербия) 7:6(3), 6:3, 7:6(2)

15.01 (07:00) Сальваторе Карузо (Италия, Q) – Малек Жазири (Тунис)

15.01 (07:00) Каспер Рууд (Норвегия, Q) – Кентен Алис (Франция, Q)

15.01 (07:00) Рубен Бемельманс (Бельгия, Q) – Люка Пуи (Франция, 18)

Маккензи Макдональд (США, Q) – Элиас Имер (Швеция, Q) 6:4, 6:3, 4:6, 6:1

15.01 (07:00) Дастин Браун (Германия, Q) – Жоау Соуза (Португалия)

Юити Сугита (Япония) – Джек Сок (США, 8) 6:1, 7:6(4), 5:7, 6:3

Николас Джарри (Чили) – Леонардо Майер (Аргентина) 2:6, 6:7(1), 3:6

15.01 (09:30) Кевин Кинг (США, Q) – Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 15)

Ник Кирьос (Австралия, 17) – Рожериу Дутра да Силва (Бразилия) 6:1, 6:2, 6:4

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Р-ка) 6:1, 6:1, 6:1

16.01 (02:00) Седрик-Марсель Штебе (Германия) – Максимильян Мартерер (Германия)

16.01 (02:00) Лукаш Лацко (Словакия) – Милош Раонич (Канада, 22)

16.01 (02:00) Жюльен Беннето (Франция) – Таро Дэниэл (Япония)

16.01 (02:00) Вацлав Шафранек (Чехия, Q) – Иржи Веселы (Чехия)

16.01 (02:00) Роберто Баутиста-Агут (Испания, 20) – Фернандо Вердаско (Испания)

16.01 (02:00) Николас Киккер (Аргентина) – Джордан Томпсон (Австралия)

16.01 (02:00) Маттео Берреттини (Италия, LL) – Адриан Маннарино (Франция, 26)

16.01 (02:00) Раду Албот (Молдавия) – Мартон Фучович (Венгрия)

16.01 (03:30) Томас Фаббьяно (Италия) – Александр Зверев (Германия, 4)

16.01 (03:30) Лоренцо Сонего (Италия, Q) – Робин Хасе (Нидерланды)

16.01 (03:30) Сэм Куэрри (США, 13) – Фелисьяно Лопес (Испания)

16.01 (03:30) Михаил Кукушкин (Казахстан) – Петер Гоевчик (Германия)

16.01 (04:00) Давид Гоффен (Бельгия, 7) – Маттиас Бахингер (Германия, Q)

16.01 (05:00) Ричардас Беранкис (Литва, SR) – Стэн Вавринка (Швейцария, 9)

16.01 (05:00) Жереми Шарди (Франция) – Теннис Сандгрен (США)

16.01 (05:30) Тим Смычек (США, WC) – Алексей Попырин (Австралия, WC)

16.01 (05:30) Орасио Себальос (Аргентина) – Фабио Фоньини (Италия, 25)

16.01 (05:30) Гаэль Монфис (Франция) – Хауме Мунар (Испания, Q)

16.01 (05:30) Джаред Доналдсон (США) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 21)

16.01 (05:30) Стив Джонсон (США) – Денис Кудла (США, Q)

16.01 (05:30) Ришар Гаске (Франция, 29) – Блаж Кавчич (Словения)

16.01 (05:30) Евгений Донской (Россия) – Флориан Майер (Германия)

16.01 (05:30) Квон Сон У (Южная Корея, WC) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)

16.01 (06:00) Танаси Коккинакис (Австралия, WC) – Даниил Медведев (Россия)

16.01 (06:00) Новак Джокович (Сербия, 14) – Дональд Янг (США)

16.01 (06:30) Карен Хачанов (Россия) – Петер Полански (Канада, LL)

16.01 (07:00) Доминик Тим (Австрия, 5) – Гидо Пелья (Аргентина)

16.01 (07:00) Миша Зверев (Германия, 32) – Чхун Хен (Южная Корея)

16.01 (07:00) Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Бенуа Пэр (Франция)

16.01 (09:45) Томаш Бердых (Чехия, 19) – Алекс де Минор (Австралия, WC)

16.01 (10:00) Аляж Бедене (Словения) – Роджер Федерер (Швейцария, 2)

16.01 (11:30) Фрэнсис Тиафо (США) – Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 12)

– Квалификация

Финалы

Бхамбри Ю. (Индия) – Полански П. (Канада) 1:6, 6:3, 6:3

Кинг Д. (Барбадос) – Имер Э. (Швеция) 3:6, 4:6

Козлов С. (США) – Браун Д. (Германия) 4:6, 6:3, 3:6

Колларини А. (Аргентина) – Шафранек В. (Чехия) 6:7(5), 2:6

Кудла Д. (США) – Берреттини М. (Италия) 4:6, 6:3, 7:5

Макдональд М. (США) – Робер С. (Франция) 7:6(5), 6:7(7), 6:4

Моусли Б. (Австралия) – Муньяр Х. (Испания) 5:7, 2:6

Новак Д. (Австрия) – Соеда Г. (Япония) 4:6, 6:2, 6:2

Смит Дж. (Австралия) – Кинг К. (США) 4:6, 6:7(6)

Фратанджело Б. (США) – Гали К. (Франция) 5:7, 1:6

Бахингер М. (Германия) – Гонсалес А. (Колумбия) 6:1, 6:4

Бемельманс Р. (Бельгия) – Ли Д.-Х. (Южная Корея) 6:4, 6:4

Сонего Л. (Италия) – Томич Б. (Австралия) 6:1, 5:7(5), 6:4

Эскобедо Э. (США) – Рууд К. (Норвегия) 2:6, 7:6(2), 1:6

Бурк М. (Франция) – Карузо С. (Италия) 6:3, 6:7(5), 4:6

Поспишил В. (Канада) – Раманатан Р. (Индия) 6:4, 4:6, 6:4

Полуфиналы

Бублик А. (Казахстан) – Кинг Д. (Барбадос) 5:7, 0:6

Ватутин А. (Россия) – Соеда Г. (Япония) 3:6, 0:6

Гайо Ф. (Италия) – Колларини А. (Аргентина) 3:6, 7:6 (4), 4:6

Гуркач Х. (Пол) – Берреттини М. (Италия) 6:7 (5), 3:6

Колар З. (Чехия) – Кинг К. (США) 1:6, 6:7 (2)

Кудла Д. (США) – Камке Т. (Германия) 6:2, 7:5

Маамун К.-М. (Египет) – Робер С. (Франция) 6:4, 2:6, 2:4 – отказ Маамун

Новиков Д. (США) – Имер Э. (Швеция) 7:6 (3), 3:6, 3:6

Норри К. (Великобритания) – Смит Дж. (Австралия) 4:6, 2:6

Петрович Д. (Сербия) – Новак Д. (Австрия) 7:6 (5), 4:6, 7:5

Уиттингтон Э. (Австралия) – Шафранек В. (Чехия) 2:6, 3:6

Ханфманн Я. (Германия) – Козлов С. (США) 6:4, 6:7 (2), 4:6

Ковалик Й. (Словакия) – Макдональд М. (США) 2:6, 2:6

Моусли Б. (Австралия) – Охеда Л. Р. (Испания) 5:7, 6:3, 6:4

Муньяр Х. (Испания) – Травалья С. (Италия) 6:2, 6:2

У Ди (Китай) – Браун Д. (Германия) 6:3, 4:6, 6:7 (16)

Бахингер М. (Германия) – Дакворт Дж. (Австралия) 6:4, 6:4

Бемельманс Р. (Бельгия) – Галович В. (Хорватия) 5:7, 6:3, 7:5

Бхамбри Ю. (Индия) – Табернер К. (Испания) 6:0, 6:2

Гаррисон К. (США) – Полански П. (Канада) 2:6, 5:7

Крштин П. (Сербия) – Гали К. (Франция) 6:4, 3:6, 0:6

Ли Д.-Х. (Южная Корея) – Данцевич Ф. (Канада) 4:6, 7:6(8), 6:3

Пол Т. (США) – Томич Б. (Австралия) 0:6, 7:6(5), 6:7(4)

Попко Д. (Казахстан) – Рууд К. (Норвегия) 5:7, 3:6

Сонего Л. (Италия) – Сафват М. (Египет) 6:3, 7:6(5)

Фратанджело Б. (США) – Пирош З. (Венгрия) 6:3, 6:4

Фриц Т. (США) – Бурк М. (Франция) 6:7(3), 6:0, 4:6

Эмери К. (Франция) – Гонсалес А. (Колумбия) 3:6, 4:6

Эскобедо Э. (США) – Джанесси А. (Италия) 6:3, 6:2

Карузо С. (Италия) – Гомбош Н. (Словакия) 3:6, 6:3, 6:3

Поспишил В. (Канада) – Наполитано С. (Италия) 6:1, 6:7 (5), 5:7

Сахаров Г. (Франция) – Раманатан Р. (Индия) 4:6, 6:7 (10)

Четвертьфиналы