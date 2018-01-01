Australian Open (ATP): Надаль и Кирьос легко прошли во второй раунд
Australian Open, или Открытый чемпионат Австралии, – первый в сезоне турнир Большого шлема, проводимый в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса "Мельбурн Парк". Турнирная сетка рассчитана на 128 участников в одиночном разряде.
Даты: 15-28 января
Призовой фонд: 22 624 000 долларов
Действующий чемпион: Роджер Федерер (Швейцария)
Украинцы на турнире: Александр Долгополов (основная сетка), Сергей Стаховский (квалификация)
Расписание и результаты матчей:
– Основная сетка
Первый круг
Пабло Куэвас (Уругвай, 31) – Михаил Южный (Россия) 7:6 (7), 6:3, 7:5
Кевин Андерсон (ЮАР, 11) – Кайл Эдмунд (Великобритания) 7:6(4), 3:6, 6:3, 3:6, 4:6
Александр Долгополов (Украина) – Андреас Хайдер-Маурер (Австрия, SR) 7:6(3), 6:3, 6:4
Дуди Села (Израиль) – Райан Харрисон (США) 3:6, 7:5, 6:3, 5:7, 2:6
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10) – Джэйсон Каблер (Австралия, WC) 7:5, 4:6, 7:5, 6:1
Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Денис Истомин (Узбекистан) 2:6, 1:6, 7:5, 6:7(3)
Мэттью Эбден (Австралия) – Джон Иснер (США, 16) 6:4, 3:6, 6:3, 6:3
Андреас Сеппи (Италия) – Корентен Муте (Франция, WC) 3:6, 6:4, 6:2, 6:2
Давид Феррер (Испания) – Андрей Рублев (Россия, 30) 5:7, 7:6(6), 2:6, 7:6(6), 2:6
Виктор Троицки (Сербия) – Алекс Болт (Австралия, WC) 6:7(2), 4:6, 6:2, 6:3, 6:4
Федерико Дельбонис (Аргентина) – Жиль Мюллер (Люксембург, 23) 5:7, 4:6, 3:6
Филипп Кольшрайбер (Германия, 27) – Йосихито Нисиока (Япония, SR) 3:6, 6:2, 0:6, 6:1, 2:6
Диего Шварцман (Аргентина, 24) – Душан Лайович (Сербия) 2:6, 6:3, 5:7, 6:4, 11:9
Вашек Поспишил (Канада, Q) – Марин Чилич (Хорватия, 6) 2:6, 2:6, 6:4, 6:7(5)
Стефанос Циципас (Греция) – Денис Шаповалов (Канада) 1:6, 3:6, 6:7(5)
Григор Димитров (Болгария, 3) – Деннис Новак (Австрия, Q) 6:3, 6:2, 6:1
Паоло Лоренци (Италия) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 28) 6:3, 6:2, 6:7(5), 2:6, 4:6
Джон Миллман (Австралия, SR) – Борна Чорич (Хорватия) 7:5, 6:4, 6:1
Жиль Симон (Франция) – Мариуш Копил (Румыния) 7:5, 6:4, 6:3
Геральд Мельцер (Австрия) – Николоз Басилашвили (Грузия) 3:6, 4:6, 6:2, 3:6
Маркос Багдатис (Кипр, LD) – Юки Бхамбри (Индия, Q) 7:6(4), 6:4, 6:3
Иво Карлович (Хорватия) – Ласло Джере (Сербия) 7:6(3), 6:3, 7:6(2)
15.01 (07:00) Сальваторе Карузо (Италия, Q) – Малек Жазири (Тунис)
15.01 (07:00) Каспер Рууд (Норвегия, Q) – Кентен Алис (Франция, Q)
15.01 (07:00) Рубен Бемельманс (Бельгия, Q) – Люка Пуи (Франция, 18)
Маккензи Макдональд (США, Q) – Элиас Имер (Швеция, Q) 6:4, 6:3, 4:6, 6:1
15.01 (07:00) Дастин Браун (Германия, Q) – Жоау Соуза (Португалия)
Юити Сугита (Япония) – Джек Сок (США, 8) 6:1, 7:6(4), 5:7, 6:3
Николас Джарри (Чили) – Леонардо Майер (Аргентина) 2:6, 6:7(1), 3:6
15.01 (09:30) Кевин Кинг (США, Q) – Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 15)
Ник Кирьос (Австралия, 17) – Рожериу Дутра да Силва (Бразилия) 6:1, 6:2, 6:4
Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Р-ка) 6:1, 6:1, 6:1
16.01 (02:00) Седрик-Марсель Штебе (Германия) – Максимильян Мартерер (Германия)
16.01 (02:00) Лукаш Лацко (Словакия) – Милош Раонич (Канада, 22)
16.01 (02:00) Жюльен Беннето (Франция) – Таро Дэниэл (Япония)
16.01 (02:00) Вацлав Шафранек (Чехия, Q) – Иржи Веселы (Чехия)
16.01 (02:00) Роберто Баутиста-Агут (Испания, 20) – Фернандо Вердаско (Испания)
16.01 (02:00) Николас Киккер (Аргентина) – Джордан Томпсон (Австралия)
16.01 (02:00) Маттео Берреттини (Италия, LL) – Адриан Маннарино (Франция, 26)
16.01 (02:00) Раду Албот (Молдавия) – Мартон Фучович (Венгрия)
16.01 (03:30) Томас Фаббьяно (Италия) – Александр Зверев (Германия, 4)
16.01 (03:30) Лоренцо Сонего (Италия, Q) – Робин Хасе (Нидерланды)
16.01 (03:30) Сэм Куэрри (США, 13) – Фелисьяно Лопес (Испания)
16.01 (03:30) Михаил Кукушкин (Казахстан) – Петер Гоевчик (Германия)
16.01 (04:00) Давид Гоффен (Бельгия, 7) – Маттиас Бахингер (Германия, Q)
16.01 (05:00) Ричардас Беранкис (Литва, SR) – Стэн Вавринка (Швейцария, 9)
16.01 (05:00) Жереми Шарди (Франция) – Теннис Сандгрен (США)
16.01 (05:30) Тим Смычек (США, WC) – Алексей Попырин (Австралия, WC)
16.01 (05:30) Орасио Себальос (Аргентина) – Фабио Фоньини (Италия, 25)
16.01 (05:30) Гаэль Монфис (Франция) – Хауме Мунар (Испания, Q)
16.01 (05:30) Джаред Доналдсон (США) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 21)
16.01 (05:30) Стив Джонсон (США) – Денис Кудла (США, Q)
16.01 (05:30) Ришар Гаске (Франция, 29) – Блаж Кавчич (Словения)
16.01 (05:30) Евгений Донской (Россия) – Флориан Майер (Германия)
16.01 (05:30) Квон Сон У (Южная Корея, WC) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)
16.01 (06:00) Танаси Коккинакис (Австралия, WC) – Даниил Медведев (Россия)
16.01 (06:00) Новак Джокович (Сербия, 14) – Дональд Янг (США)
16.01 (06:30) Карен Хачанов (Россия) – Петер Полански (Канада, LL)
16.01 (07:00) Доминик Тим (Австрия, 5) – Гидо Пелья (Аргентина)
16.01 (07:00) Миша Зверев (Германия, 32) – Чхун Хен (Южная Корея)
16.01 (07:00) Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Бенуа Пэр (Франция)
16.01 (09:45) Томаш Бердых (Чехия, 19) – Алекс де Минор (Австралия, WC)
16.01 (10:00) Аляж Бедене (Словения) – Роджер Федерер (Швейцария, 2)
16.01 (11:30) Фрэнсис Тиафо (США) – Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 12)
– Квалификация
Финалы
Бхамбри Ю. (Индия) – Полански П. (Канада) 1:6, 6:3, 6:3
Кинг Д. (Барбадос) – Имер Э. (Швеция) 3:6, 4:6
Козлов С. (США) – Браун Д. (Германия) 4:6, 6:3, 3:6
Колларини А. (Аргентина) – Шафранек В. (Чехия) 6:7(5), 2:6
Кудла Д. (США) – Берреттини М. (Италия) 4:6, 6:3, 7:5
Макдональд М. (США) – Робер С. (Франция) 7:6(5), 6:7(7), 6:4
Моусли Б. (Австралия) – Муньяр Х. (Испания) 5:7, 2:6
Новак Д. (Австрия) – Соеда Г. (Япония) 4:6, 6:2, 6:2
Смит Дж. (Австралия) – Кинг К. (США) 4:6, 6:7(6)
Фратанджело Б. (США) – Гали К. (Франция) 5:7, 1:6
Бахингер М. (Германия) – Гонсалес А. (Колумбия) 6:1, 6:4
Бемельманс Р. (Бельгия) – Ли Д.-Х. (Южная Корея) 6:4, 6:4
Сонего Л. (Италия) – Томич Б. (Австралия) 6:1, 5:7(5), 6:4
Эскобедо Э. (США) – Рууд К. (Норвегия) 2:6, 7:6(2), 1:6
Бурк М. (Франция) – Карузо С. (Италия) 6:3, 6:7(5), 4:6
Поспишил В. (Канада) – Раманатан Р. (Индия) 6:4, 4:6, 6:4
Полуфиналы
Бублик А. (Казахстан) – Кинг Д. (Барбадос) 5:7, 0:6
Ватутин А. (Россия) – Соеда Г. (Япония) 3:6, 0:6
Гайо Ф. (Италия) – Колларини А. (Аргентина) 3:6, 7:6 (4), 4:6
Гуркач Х. (Пол) – Берреттини М. (Италия) 6:7 (5), 3:6
Колар З. (Чехия) – Кинг К. (США) 1:6, 6:7 (2)
Кудла Д. (США) – Камке Т. (Германия) 6:2, 7:5
Маамун К.-М. (Египет) – Робер С. (Франция) 6:4, 2:6, 2:4 – отказ Маамун
Новиков Д. (США) – Имер Э. (Швеция) 7:6 (3), 3:6, 3:6
Норри К. (Великобритания) – Смит Дж. (Австралия) 4:6, 2:6
Петрович Д. (Сербия) – Новак Д. (Австрия) 7:6 (5), 4:6, 7:5
Уиттингтон Э. (Австралия) – Шафранек В. (Чехия) 2:6, 3:6
Ханфманн Я. (Германия) – Козлов С. (США) 6:4, 6:7 (2), 4:6
Ковалик Й. (Словакия) – Макдональд М. (США) 2:6, 2:6
Моусли Б. (Австралия) – Охеда Л. Р. (Испания) 5:7, 6:3, 6:4
Муньяр Х. (Испания) – Травалья С. (Италия) 6:2, 6:2
У Ди (Китай) – Браун Д. (Германия) 6:3, 4:6, 6:7 (16)
Бахингер М. (Германия) – Дакворт Дж. (Австралия) 6:4, 6:4
Бемельманс Р. (Бельгия) – Галович В. (Хорватия) 5:7, 6:3, 7:5
Бхамбри Ю. (Индия) – Табернер К. (Испания) 6:0, 6:2
Гаррисон К. (США) – Полански П. (Канада) 2:6, 5:7
Крштин П. (Сербия) – Гали К. (Франция) 6:4, 3:6, 0:6
Ли Д.-Х. (Южная Корея) – Данцевич Ф. (Канада) 4:6, 7:6(8), 6:3
Пол Т. (США) – Томич Б. (Австралия) 0:6, 7:6(5), 6:7(4)
Попко Д. (Казахстан) – Рууд К. (Норвегия) 5:7, 3:6
Сонего Л. (Италия) – Сафват М. (Египет) 6:3, 7:6(5)
Фратанджело Б. (США) – Пирош З. (Венгрия) 6:3, 6:4
Фриц Т. (США) – Бурк М. (Франция) 6:7(3), 6:0, 4:6
Эмери К. (Франция) – Гонсалес А. (Колумбия) 3:6, 4:6
Эскобедо Э. (США) – Джанесси А. (Италия) 6:3, 6:2
Карузо С. (Италия) – Гомбош Н. (Словакия) 3:6, 6:3, 6:3
Поспишил В. (Канада) – Наполитано С. (Италия) 6:1, 6:7 (5), 5:7
Сахаров Г. (Франция) – Раманатан Р. (Индия) 4:6, 6:7 (10)
Четвертьфиналы
Андреоцци Г. (Аргентина) – Браун Д. (Германия) 3:6, 6:3, 3:6
Бублик А. (Казахстан) – Оливейра Г. (Португалия) 6:3, 1:6, 6:3
Габашвили Т. (Россия) – Гуркач Х. (Польша) 3:6, 6:3, 3:6
Гуннесваран П. (Индия) – Камке Т. (Германия) 6:4, 1:6, 2:6
Карбальес Баэна Р. (Испания) – Кудла Д. (США) 3:6, 5:7
Кинг К. (США) – Игнатик В. (Беларусь) 7:6 (2), 6:2
Козлов С. (США) – Эллис Б. (Австралия) 7:6 (3), 4:6, 7:6 (3)
Колар З. (Чехия) – Утияма Я. (Япония) 7:6 (5), 6:4
Норри К. (Великобритания) – Пеливо Ф. (Канада) 6:1, 6:7 (4), 6:4
У Ди (Китай) – Келли Д. (Австралия) 6:1, 7:6 (3)
Шафранек В. (Чехия) – Оливо Р. (Аргентина) 7:6 (2), 6:2
Шеткич А. (Босния и Герцеговина) – Смит Дж. (Австралия) 2:6, 7:6 (5), 3:6
Броди Л. (Великобритания) – Берреттини М. (Италия) 7:5, 3:6, 6:7 (5)
Ватутин А. (Россия) – Джанг Дж. (Тайвань) 6:1, 5:7, 6:2
Де Схеппер К. (Франция) – Имер Э. (Швеция) 2:6, 6:7 (2)
Ивашка И. (Беларусь) – Новак Д. (Австрия) 4:6, 6:4, 6:7 (5)
Кинг Д. (Барбадос) – Полманс М. (Австралия) 6:2, 7:6 (3)
Лааксонен Х. (Швейцария) – Гайо Ф. (Италия) 4:6, 3:6
Матошевич М. (Австралия) – Новиков Д. (США) 3:6, 6:7 (3)
Маю Н. (Франция) – Петрович Д. (Сербия) 6:7 (4), 3:6
Соеда Г. (Япония) – Отте О. (Германия) 6:3, 7:6 (5)
Уиттингтон Э. (Австралия) – Ммо М. (США) 7:6 (2), 6:1
Ханфманн Я. (Германия) – Кинг Э. (США) 6:1, 7:6 (8)
Чеккинато М. (Италия) – Моусли Б. (Австралия) 3:6, 6:7 (3)
Аревало М. (Сальвадор) – Маамун К.-М. (Египет) 2:6, 7:5, 5:7
Гонсалес А. (Колумбия) – Башич М. (Босния и Герцеговина) 7:6 (2), 6:2
Домингеш Ж. (Португалия) – Полански П. (Кан) 6:7 (2), 4:6
Клан Б. (США) – Раманатан Р. (Индия) 7:6 (6), 6:7 (3), 2:6
Колларини А. (Аргентина) – Соуза Ж. (Бразилия) 6:7 (5), 6:2, 6:4
Макдональд М. (США) – Рубин Н. (США) 6:1, 6:0
Муньяр Х. (Испания) – Арнабольди А. (Италия) 6:2, 6:4
Охеда Л. Р. (Испания) – Ванни Л. (Италия) 7:6 (8), 3:6, 6:3
Робер С. (Франция) – Офнер С. (Австрия) 7:6 (5), 7:5
Стаховский С. (Украина) – Бахингер М. (Германия) 6:4, 6:7 (4), 3:6
Элиаш Г. (Португалия) – Ковалик Й. (Словакия) 2:6, 2:6
Ясика О. (Австралия) – Дакворт Дж. (Австралия) 2:6, 4:6
Бркич Т. (Босния и Герцеговина) – Эмери К. (Франция) 4:6, 5:7
Бхамбри Ю. (Индия) – Шнур Б. (Канада) 1:6, 6:3, 6:4
Бэйнс М. (Австралия) – Гомбош Н. (Словакия) 7:6 (5), 4:6, 6:7 (5)
Гаррисон К. (США) – Опелка Р. (США) 7:6 (0), 7:6 (8)
Де Греф А. (Бельгия) – Бурк М. (Франция) 6:3, 3:6, 4:6
Карузо С. (Италия) – Илькель Д. (Турция) 6:2, 6:4
Милоевич Н. (Сербия) – Травалья С. (Италия) 4:6, 7:6 (5), 4:6
Монтейру Ж. (Португалия) – Табернер К. (Испания) 2:6, 6:4, 5:7
Поспишил В. (Канада) – Джустино Л. (Италия) 7:5, 7:6 (5)
Саркиссян А. (США) – Наполитано С. (Италия) 7:6 (5), 6:7 (4), 0:4 – отказ Саркиссян
Сахаров Г. (Франция) – Лешем Э. (Израиль) 7:6 (4), 6:4
Фриц Т. (США) – Грот С. (Австралия) 6:4, 3:6, 7:6 (3)
Бемельманс Р. (Бельгия) – Майчрзак К. (Польша) 7:5, 5:7, 7:5
Данцевич Ф. (Канада) – Менендес-Масейрас А. (Испания) 3:6, 7:6 (6), 6:3
Джанесси А. (Италия) – Нагал С. (Индия) 7:6 (5), 3:6, 6:3
Зопп Ю. (Эстония) – Сафват М. (Египет) 4:6, 3:6
Кецманович М. (Сербия) – Галович В. (Хорватия) 6:4, 6:7 (5), 4:6
Мийо В. (Франция) – Томич Б. (Авсвстралия) 1:6, 3:6
Монтейро Т. (Бразилия) – Сонего Л. (Италия) 5:7, 3:6
Павласек А. (Чехия) – Крштин П. (Сербия) 6:3, 3:6, 6:7 (3)
Пол Т. (США) – Рола Б. (Словения) 6:7 (3), 7:6 (2), 7:6 (5)
Трунгельити М. (Аргентина) – Гали К. (Франция) 2:6, 7:5, 6:7 (4)
Чжан Цзэ (Китай) – Ли Д.-Х. (Южная Корея) 3:6, 6:3, 3:6
Эскобедо Э. (США) – Андухар П. (Испания) 6:2, 6:2
Баньис Ф. (Аргентина) – Пирош З. (Венгрия) 6:4, 6:7 (7), 2:6
Ито Т. (Япония) – Рууд К. (Норвегия) 6:4, 1:6, 4:6
Перселл М. (Австралия) – Попко Д. (Казахстан) 4:6, 6:7 (4)
Фратанджело Б. (США) – Крюгер М. (США) 7:6 (4), 6:3
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