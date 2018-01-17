Australian Open (ATP): Федерер вышел в четвертьфинал, Тим вылетел от Сандгрена
Australian Open, или Открытый чемпионат Австралии, – первый в сезоне турнир Большого шлема, проводимый в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса "Мельбурн Парк". Турнирная сетка рассчитана на 128 участников в одиночном разряде.
Даты: 15-28 января
Призовой фонд: 22 624 000 долларов
Действующий чемпион: Роджер Федерер (Швейцария)
Украинцы на турнире: Александр Долгополов (основная сетка), Сергей Стаховский (квалификация)
Смотри также расписание и результаты матчей женской сетки турнира Australian Open.
– Основная сетка
Четвертьфинал
23.01 (02:00) Григор Димитров (Болгария, 3) – Кайл Эдмунд (Великобритания)
23.01 (02:00) Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Марин Чилич (Хорватия, 6)
24.01 (02:00) Томаш Бердых (Чехия, 19) – Роджер Федерер (Швейцария, 2)
Четвертый круг
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10) – Марин Чилич (Хорватия, 6) 7:6 (2), 3:6, 6:7 (0), 6:7 (3)
Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Диего Шварцман (Аргентина, 24) 6:3, 6:7 (4), 6:3, 6:3
Кайл Эдмунд (Великобритания) – Андреас Сеппи (Италия) 6:7 (4), 7:5, 6:2, 6:3
Григор Димитров (Болгария, 3) – Ник Кирьос (Австралия, 17) 7:6 (3), 7:6 (4), 4:6, 7:6 (4)
Фабио Фоньини (Италия, 25) – Томаш Бердых (Чехия, 19) 1:6, 4:6, 4:6
Мартон Фучович (Венгрия) – Роджер Федерер (Швейцария, 2) 4:6, 6:7(3), 2:6
Доминик Тим (Австрия, 5) – Теннис Сандгрен (США) 2:6, 6:4, 6:7 (4), 7:6(7), 3:6
Новак Джокович (Сербия, 14) – Чхун Хен (Южная Корея) 6:7(4), 5:7,
Третий круг
Кайл Эдмунд (Великобритания) – Николоз Басилашвили (Грузия) 7:6 (0), 3:6, 4:6, 6:0, 7:5
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10) – Жиль Мюллер (Люксембург, 23) 7:6 (4), 4:6, 7:5, 7:5
Андреас Сеппи (Италия) – Иво Карлович (Хорватия) 6:3, 7:6(4), 6:7 (3), 6:7 (5), 9:7
Григор Димитров (Болгария, 3) – Андрей Рублев (Россия, 30) 6:3, 4:6, 6:4, 6:4
Диего Шварцман (Аргентина, 24) – Александр Долгополов (Украина) 6:7 (1), 6:2, 6:3, 6:3
Райан Харрисон (США) – Марин Чилич (Хорватия, 6) 6:7 (4), 3:6, 6:7 (4)
Ник Кирьос (Австралия, 17) – Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 15) 7:6 (5), 4:6, 7:6 (6), 7:6 (5)
Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 28) 6:1, 6:3, 6:1
Томаш Бердых (Чехия, 19) – Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 12) 6:3, 6:3, 6:2
Доминик Тим (Австрия, 5) – Адриан Маннарино (Франция, 26) 6:4, 6:2, 7:5
20.01 (12:00) Ришар Гаске (Франция, 29) – Роджер Федерер (Швейцария, 2) 2:6, 5:7, 4:6
Новак Джокович (Сербия, 14) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 21) 6:2, 6:3, 6:3
Жюльен Беннето (Франция) – Фабио Фоньини (Италия, 25) 6:3, 2:6, 1:6, 6:4, 3:6
Мартон Фучович (Венгрия) – Николас Киккер (Аргентина) 6:3, 6:3, 6:2
Максимильян Мартерер (Германия) – Теннис Сандгрен (США) 7:5, 3:6, 5:7, 6:7 (5)
Чхун Хен (Южная Корея) – Александр Зверев (Германия, 4) 5:7, 7:6 (3), 2:6, 6:3, 6:0
Второй круг
Николас Киккер (Аргентина) – Лукаш Лацко (Словакия) 6:2, 7:5, 1:6, 7:5
Тим Смычек (США, WC) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 21) 4:6, 2:6, 6:7 (2)
Доминик Тим (Австрия, 5) – Денис Кудла (США, Q) 6:7 (6), 3:6, 6:3, 6:2, 6:3
Сэм Куэрри (США, 13) – Мартон Фучович (Венгрия) 4:6, 6:7 (6), 6:4, 2:6
Новак Джокович (Сербия, 14) – Гаэль Монфис (Франция) 4:6, 6:3, 6:1, 6:3
Карен Хачанов (Россия) – Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 12) 4:6, 6:7 (4), 7:6 (0), 4:6
Иржи Веселы (Чехия) – Адриан Маннарино (Франция, 26) 3:6, 6:7 (4), 7:5, 3:6
Томаш Бердых (Чехия, 19) – Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) 6:3, 2:6, 6:2, 6:3
Евгений Донской (Россия) – Фабио Фоньини (Италия, 25) 6:2, 3:6, 4:6, 1:6
Чхун Хен (Южная Корея) – Даниил Медведев (Россия) 7:6 (4), 6:1, 6:1
Давид Гоффен (Бельгия, 7) – Жюльен Беннето (Франция) 6:1, 6:7 (5), 1:6, 6:7 (4)
Петер Гоевчик (Германия) – Александр Зверев (Германия, 4) 1:6, 3:6, 6:4, 3:6
Ришар Гаске (Франция, 29) – Лоренцо Сонего (Италия, Q) 6:2, 6:2, 6:3
Фернандо Вердаско (Испания) – Максимильян Мартерер (Германия) 4:6, 6:4, 6:7 (5), 6:3, 3:6
Теннис Сандгрен (США) – Стэн Вавринка (Швейцария, 9) 6:2, 6:1, 6:4
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Роджер Федерер (Швейцария, 2) 4:6, 4:6, 6:7 (4)
Йосихито Нисиока (Япония, SR) – Андреас Сеппи (Италия) 1:6, 3:6, 4:6
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10) – Жиль Симон (Франция) 6:2, 3:0 – отказ Симон
Николоз Басилашвили (Грузия) – Рубен Бемельманс (Бельгия, Q) 7:5, 6:1, 6:3
Малек Жазири (Тунис) – Жиль Мюллер (Люксембург, 23) 5:7, 4:6, 7:6 (5), 6:3, 2:6
Кайл Эдмунд (Великобритания) – Денис Истомин (Узбекистан) 6:2, 6:2, 6:4
Денис Шаповалов (Канада) – Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 15) 6:3, 3:6, 6:1, 4:7 (4), 5:7
Иво Карлович (Хорватия) – Юити Сугита (Япония) 7:6(3), 6:7 (3), 7:5, 4:6, 12:10
Жоау Соуза (Португалия) – Марин Чилич (Хорватия, 6) 1:6, 5:7, 2:6
Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Леонардо Майер (Аргентина) 6:3, 6:4, 7:6 (4)
Пабло Куэвас (Уругвай, 31) – Райан Харрисон (США) 4:6, 6:7 (5), 4:6
Джон Миллман (Австралия, SR) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 28) 5:7, 6:3, 4:6, 1:6
Диего Шварцман (Аргентина, 24) – Каспер Рууд (Норвегия, Q) 6:4, 6:2, 6:3
Маркос Багдатис (Кипр, LD) – Андрей Рублев (Россия, 30) 4:6, 7:6 (5), 4:6, 2:6
Ник Кирьос (Австралия, 17) – Виктор Троицки (Сербия) 7:5, 6:4, 7:6 (2)
Григор Димитров (Болгария, 3) – Маккензи Макдональд (США, Q) 4:6, 6:2, 6:4, 0:6, 8:6
Александр Долгополов (Украина) – Мэттью Эбден (Австралия) 7:6 (0), 6:3, 6:4
Первый круг
Пабло Куэвас (Уругвай, 31) – Михаил Южный (Россия) 7:6 (7), 6:3, 7:5
Кевин Андерсон (ЮАР, 11) – Кайл Эдмунд (Великобритания) 7:6 (4), 3:6, 6:3, 3:6, 4:6
Александр Долгополов (Украина) – Андреас Хайдер-Маурер (Австрия, SR) 7:6 (3), 6:3, 6:4
Дуди Села (Израиль) – Райан Харрисон (США) 3:6, 7:5, 6:3, 5:7, 2:6
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10) – Джэйсон Каблер (Австралия, WC) 7:5, 4:6, 7:5, 6:1
Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Денис Истомин (Узбекистан) 2:6, 1:6, 7:5, 6:7 (3)
Мэттью Эбден (Австралия) – Джон Иснер (США, 16) 6:4, 3:6, 6:3, 6:3
Андреас Сеппи (Италия) – Корентен Муте (Франция, WC) 3:6, 6:4, 6:2, 6:2
Давид Феррер (Испания) – Андрей Рублев (Россия, 30) 5:7, 7:6 (6), 2:6, 7:6 (6), 2:6
Виктор Троицки (Сербия) – Алекс Болт (Австралия, WC) 6:7 (2), 4:6, 6:2, 6:3, 6:4
Федерико Дельбонис (Аргентина) – Жиль Мюллер (Люксембург, 23) 5:7, 4:6, 3:6
Филипп Кольшрайбер (Германия, 27) – Йосихито Нисиока (Япония, SR) 3:6, 6:2, 0:6, 6:1, 2:6
Диего Шварцман (Аргентина, 24) – Душан Лайович (Сербия) 2:6, 6:3, 5:7, 6:4, 11:9
Вашек Поспишил (Канада, Q) – Марин Чилич (Хорватия, 6) 2:6, 2:6, 6:4, 6:7 (5)
Стефанос Циципас (Греция) – Денис Шаповалов (Канада) 1:6, 3:6, 6:7 (5)
Григор Димитров (Болгария, 3) – Деннис Новак (Австрия, Q) 6:3, 6:2, 6:1
Паоло Лоренци (Италия) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 28) 6:3, 6:2, 6:7 (5), 2:6, 4:6
Джон Миллман (Австралия, SR) – Борна Чорич (Хорватия) 7:5, 6:4, 6:1
Жиль Симон (Франция) – Мариуш Копил (Румыния) 7:5, 6:4, 6:3
Геральд Мельцер (Австрия) – Николоз Басилашвили (Грузия) 3:6, 4:6, 6:2, 3:6
Маркос Багдатис (Кипр, LD) – Юки Бхамбри (Индия, Q) 7:6 (4), 6:4, 6:3
Иво Карлович (Хорватия) – Ласло Джере (Сербия) 7:6 (3), 6:3, 7:6 (2)
Сальваторе Карузо (Италия, Q) – Малек Жазири (Тунис) 7:6 (2), 6:3, 3:6, 5:7, 3:6
Каспер Рууд (Норвегия, Q) – Кентен Алис (Франция, Q) 6:3, 3:6, 6:7 (5), 7:5, 11:9
Рубен Бемельманс (Бельгия, Q) – Люка Пуи (Франция, 18) 6:4, 6:4, 6:7 (4), 7:6(6)
Маккензи Макдональд (США, Q) – Элиас Имер (Швеция, Q) 6:4, 6:3, 4:6, 6:1
Дастин Браун (Германия, Q) – Жоау Соуза (Португалия) 4:6, 3:6, 6:4, 7:6 (4), 1:6
Юити Сугита (Япония) – Джек Сок (США, 8) 6:1, 7:6 (4), 5:7, 6:3
Николас Джарри (Чили) – Леонардо Майер (Аргентина) 2:6, 6:7 (1), 3:6
Кевин Кинг (США, Q) – Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 15) 4:6, 4:6, 1:6
Ник Кирьос (Австралия, 17) – Рожериу Дутра да Силва (Бразилия) 6:1, 6:2, 6:4
Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика) 6:1, 6:1, 6:1
Седрик-Марсель Штебе (Германия) – Максимильян Мартерер (Германия) 6:0, 6:3, 6:4
Лукаш Лацко (Словакия) – Милош Раонич (Канада, 22) 6:7 (5), 7:5, 6:4, 7:6 (4)
Жюльен Беннето (Франция) – Таро Дэниэл (Япония) 6:7 (6), 7:6 (0), 6:4, 6:1
Вацлав Шафранек (Чехия, Q) – Иржи Веселы (Чехия) 4:6, 3:6, 3:6
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 20) – Фернандо Вердаско (Испания) 1:6, 5:7, 5:7
Николас Киккер (Аргентина) – Джордан Томпсон (Австралия) 6:3, 6:1, 4:6, 3:6, 6:3
Маттео Берреттини (Италия, LL) – Адриан Маннарино (Франция, 26) 4:6, 4:6, 4:6
Раду Албот (Молдавия) – Мартон Фучович (Венгрия) 2:6, 3:6, 6:4, 5:7
Томас Фаббьяно (Италия) – Александр Зверев (Германия, 4) 1:6, 6:7 (5), 5:7
Лоренцо Сонего (Италия, Q) – Робин Хасе (Нидерланды) 6:3, 7:5, 6:7 (6), 7:5
Сэм Куэрри (США, 13) – Фелисьяно Лопес (Испания) 6:3, 6:4, 6:2
Михаил Кукушкин (Казахстан) – Петер Гоевчик (Германия) 3:6, 3:6, 1:6
Давид Гоффен (Бельгия, 7) – Маттиас Бахингер (Германия, Q) 6:7 (3), 6:3, 6:2, 6:4
Ричардас Беранкис (Литва, SR) – Стэн Вавринка (Швейцария, 9) 3:6, 4:6, 6:2, 6:7 (2)
Жереми Шарди (Франция) – Теннис Сандгрен (США) 4:6, 6:7 (2), 2:6
Тим Смычек (США, WC) – Алексей Попырин (Австралия, WC) 6:3, 6:7 (14), 6:3, 6:3
Орасио Себальос (Аргентина) – Фабио Фоньини (Италия, 25) 4:6, 4:6, 5:7
Гаэль Монфис (Франция) – Хауме Мунар (Испания, Q) 6:3, 7:6 (5), 6:4
Джаред Доналдсон (США) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 21) 2:6, 3:6, 4:6
Стив Джонсон (США) – Денис Кудла (США, Q) 7:6 (5), 3:6, 6:7 (3), 2:6
Ришар Гаске (Франция, 29) – Блаж Кавчич (Словения) 6:1, 6:4, 7:5
Евгений Донской (Россия) – Флориан Майер (Германия) 6:4, 6:4, 6:4
Квон Сон У (Южная Корея, WC) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) 1:6, 2:6, 4:6
Танаси Коккинакис (Австралия, WC) – Даниил Медведев (Россия) 2:6, 7:6 (6), 6:7 (8), 4:6
Новак Джокович (Сербия, 14) – Дональд Янг (США) 6:1, 6:2, 6:4
Карен Хачанов (Россия) – Петер Полански (Канада, LL) 7:6 (3), 7:6 (2), 6:4
Доминик Тим (Австрия, 5) – Гидо Пелья (Аргентина) 6:4, 6:4, 6:4
Миша Зверев (Германия, 32) – Чхун Хен (Южная Корея) 2:6, 1:4 – отказ Хен
Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Бенуа Пэр (Франция) 6:0, 6:7 (4), 6:1, 6:4
Томаш Бердых (Чехия, 19) – Алекс де Минор (Австралия, WC) 6:3, 3:6, 6:0, 6:1
Аляж Бедене (Словения) – Роджер Федерер (Швейцария, 2) 3:6, 4:6, 3:6
Фрэнсис Тиафо (США) – Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 12) 3:6, 4:6, 3:6
– Квалификация
Финалы
Бхамбри Ю. (Индия) – Полански П. (Канада) 1:6, 6:3, 6:3
Кинг Д. (Барбадос) – Имер Э. (Швеция) 3:6, 4:6
Козлов С. (США) – Браун Д. (Германия) 4:6, 6:3, 3:6
Колларини А. (Аргентина) – Шафранек В. (Чехия) 6:7(5), 2:6
Кудла Д. (США) – Берреттини М. (Италия) 4:6, 6:3, 7:5
Макдональд М. (США) – Робер С. (Франция) 7:6(5), 6:7(7), 6:4
Моусли Б. (Австралия) – Муньяр Х. (Испания) 5:7, 2:6
Новак Д. (Австрия) – Соеда Г. (Япония) 4:6, 6:2, 6:2
Смит Дж. (Австралия) – Кинг К. (США) 4:6, 6:7(6)
Фратанджело Б. (США) – Гали К. (Франция) 5:7, 1:6
Бахингер М. (Германия) – Гонсалес А. (Колумбия) 6:1, 6:4
Бемельманс Р. (Бельгия) – Ли Д.-Х. (Южная Корея) 6:4, 6:4
Сонего Л. (Италия) – Томич Б. (Австралия) 6:1, 5:7(5), 6:4
Эскобедо Э. (США) – Рууд К. (Норвегия) 2:6, 7:6(2), 1:6
Бурк М. (Франция) – Карузо С. (Италия) 6:3, 6:7(5), 4:6
Поспишил В. (Канада) – Раманатан Р. (Индия) 6:4, 4:6, 6:4
Полуфиналы
Бублик А. (Казахстан) – Кинг Д. (Барбадос) 5:7, 0:6
Ватутин А. (Россия) – Соеда Г. (Япония) 3:6, 0:6
Гайо Ф. (Италия) – Колларини А. (Аргентина) 3:6, 7:6 (4), 4:6
Гуркач Х. (Пол) – Берреттини М. (Италия) 6:7 (5), 3:6
Колар З. (Чехия) – Кинг К. (США) 1:6, 6:7 (2)
Кудла Д. (США) – Камке Т. (Германия) 6:2, 7:5
Маамун К.-М. (Египет) – Робер С. (Франция) 6:4, 2:6, 2:4 – отказ Маамун
Новиков Д. (США) – Имер Э. (Швеция) 7:6 (3), 3:6, 3:6
Норри К. (Великобритания) – Смит Дж. (Австралия) 4:6, 2:6
Петрович Д. (Сербия) – Новак Д. (Австрия) 7:6 (5), 4:6, 7:5
Уиттингтон Э. (Австралия) – Шафранек В. (Чехия) 2:6, 3:6
Ханфманн Я. (Германия) – Козлов С. (США) 6:4, 6:7 (2), 4:6
Ковалик Й. (Словакия) – Макдональд М. (США) 2:6, 2:6
Моусли Б. (Австралия) – Охеда Л. Р. (Испания) 5:7, 6:3, 6:4
Муньяр Х. (Испания) – Травалья С. (Италия) 6:2, 6:2
У Ди (Китай) – Браун Д. (Германия) 6:3, 4:6, 6:7 (16)
Бахингер М. (Германия) – Дакворт Дж. (Австралия) 6:4, 6:4
Бемельманс Р. (Бельгия) – Галович В. (Хорватия) 5:7, 6:3, 7:5
Бхамбри Ю. (Индия) – Табернер К. (Испания) 6:0, 6:2
Гаррисон К. (США) – Полански П. (Канада) 2:6, 5:7
Крштин П. (Сербия) – Гали К. (Франция) 6:4, 3:6, 0:6
Ли Д.-Х. (Южная Корея) – Данцевич Ф. (Канада) 4:6, 7:6(8), 6:3
Пол Т. (США) – Томич Б. (Австралия) 0:6, 7:6(5), 6:7(4)
Попко Д. (Казахстан) – Рууд К. (Норвегия) 5:7, 3:6
Сонего Л. (Италия) – Сафват М. (Египет) 6:3, 7:6(5)
Фратанджело Б. (США) – Пирош З. (Венгрия) 6:3, 6:4
Фриц Т. (США) – Бурк М. (Франция) 6:7(3), 6:0, 4:6
Эмери К. (Франция) – Гонсалес А. (Колумбия) 3:6, 4:6
Эскобедо Э. (США) – Джанесси А. (Италия) 6:3, 6:2
Карузо С. (Италия) – Гомбош Н. (Словакия) 3:6, 6:3, 6:3
Поспишил В. (Канада) – Наполитано С. (Италия) 6:1, 6:7 (5), 5:7
Сахаров Г. (Франция) – Раманатан Р. (Индия) 4:6, 6:7 (10)
Четвертьфиналы
Андреоцци Г. (Аргентина) – Браун Д. (Германия) 3:6, 6:3, 3:6
Бублик А. (Казахстан) – Оливейра Г. (Португалия) 6:3, 1:6, 6:3
Габашвили Т. (Россия) – Гуркач Х. (Польша) 3:6, 6:3, 3:6
Гуннесваран П. (Индия) – Камке Т. (Германия) 6:4, 1:6, 2:6
Карбальес Баэна Р. (Испания) – Кудла Д. (США) 3:6, 5:7
Кинг К. (США) – Игнатик В. (Беларусь) 7:6 (2), 6:2
Козлов С. (США) – Эллис Б. (Австралия) 7:6 (3), 4:6, 7:6 (3)
Колар З. (Чехия) – Утияма Я. (Япония) 7:6 (5), 6:4
Норри К. (Великобритания) – Пеливо Ф. (Канада) 6:1, 6:7 (4), 6:4
У Ди (Китай) – Келли Д. (Австралия) 6:1, 7:6 (3)
Шафранек В. (Чехия) – Оливо Р. (Аргентина) 7:6 (2), 6:2
Шеткич А. (Босния и Герцеговина) – Смит Дж. (Австралия) 2:6, 7:6 (5), 3:6
Броди Л. (Великобритания) – Берреттини М. (Италия) 7:5, 3:6, 6:7 (5)
Ватутин А. (Россия) – Джанг Дж. (Тайвань) 6:1, 5:7, 6:2
Де Схеппер К. (Франция) – Имер Э. (Швеция) 2:6, 6:7 (2)
Ивашка И. (Беларусь) – Новак Д. (Австрия) 4:6, 6:4, 6:7 (5)
Кинг Д. (Барбадос) – Полманс М. (Австралия) 6:2, 7:6 (3)
Лааксонен Х. (Швейцария) – Гайо Ф. (Италия) 4:6, 3:6
Матошевич М. (Австралия) – Новиков Д. (США) 3:6, 6:7 (3)
Маю Н. (Франция) – Петрович Д. (Сербия) 6:7 (4), 3:6
Соеда Г. (Япония) – Отте О. (Германия) 6:3, 7:6 (5)
Уиттингтон Э. (Австралия) – Ммо М. (США) 7:6 (2), 6:1
Ханфманн Я. (Германия) – Кинг Э. (США) 6:1, 7:6 (8)
Чеккинато М. (Италия) – Моусли Б. (Австралия) 3:6, 6:7 (3)
Аревало М. (Сальвадор) – Маамун К.-М. (Египет) 2:6, 7:5, 5:7
Гонсалес А. (Колумбия) – Башич М. (Босния и Герцеговина) 7:6 (2), 6:2
Домингеш Ж. (Португалия) – Полански П. (Кан) 6:7 (2), 4:6
Клан Б. (США) – Раманатан Р. (Индия) 7:6 (6), 6:7 (3), 2:6
Колларини А. (Аргентина) – Соуза Ж. (Бразилия) 6:7 (5), 6:2, 6:4
Макдональд М. (США) – Рубин Н. (США) 6:1, 6:0
Муньяр Х. (Испания) – Арнабольди А. (Италия) 6:2, 6:4
Охеда Л. Р. (Испания) – Ванни Л. (Италия) 7:6 (8), 3:6, 6:3
Робер С. (Франция) – Офнер С. (Австрия) 7:6 (5), 7:5
Стаховский С. (Украина) – Бахингер М. (Германия) 6:4, 6:7 (4), 3:6
Элиаш Г. (Португалия) – Ковалик Й. (Словакия) 2:6, 2:6
Ясика О. (Австралия) – Дакворт Дж. (Австралия) 2:6, 4:6
Бркич Т. (Босния и Герцеговина) – Эмери К. (Франция) 4:6, 5:7
Бхамбри Ю. (Индия) – Шнур Б. (Канада) 1:6, 6:3, 6:4
Бэйнс М. (Австралия) – Гомбош Н. (Словакия) 7:6 (5), 4:6, 6:7 (5)
Гаррисон К. (США) – Опелка Р. (США) 7:6 (0), 7:6 (8)
Де Греф А. (Бельгия) – Бурк М. (Франция) 6:3, 3:6, 4:6
Карузо С. (Италия) – Илькель Д. (Турция) 6:2, 6:4
Милоевич Н. (Сербия) – Травалья С. (Италия) 4:6, 7:6 (5), 4:6
Монтейру Ж. (Португалия) – Табернер К. (Испания) 2:6, 6:4, 5:7
Поспишил В. (Канада) – Джустино Л. (Италия) 7:5, 7:6 (5)
Саркиссян А. (США) – Наполитано С. (Италия) 7:6 (5), 6:7 (4), 0:4 – отказ Саркиссян
Сахаров Г. (Франция) – Лешем Э. (Израиль) 7:6 (4), 6:4
Фриц Т. (США) – Грот С. (Австралия) 6:4, 3:6, 7:6 (3)
Бемельманс Р. (Бельгия) – Майчрзак К. (Польша) 7:5, 5:7, 7:5
Данцевич Ф. (Канада) – Менендес-Масейрас А. (Испания) 3:6, 7:6 (6), 6:3
Джанесси А. (Италия) – Нагал С. (Индия) 7:6 (5), 3:6, 6:3
Зопп Ю. (Эстония) – Сафват М. (Египет) 4:6, 3:6
Кецманович М. (Сербия) – Галович В. (Хорватия) 6:4, 6:7 (5), 4:6
Мийо В. (Франция) – Томич Б. (Авсвстралия) 1:6, 3:6
Монтейро Т. (Бразилия) – Сонего Л. (Италия) 5:7, 3:6
Павласек А. (Чехия) – Крштин П. (Сербия) 6:3, 3:6, 6:7 (3)
Пол Т. (США) – Рола Б. (Словения) 6:7 (3), 7:6 (2), 7:6 (5)
Трунгельити М. (Аргентина) – Гали К. (Франция) 2:6, 7:5, 6:7 (4)
Чжан Цзэ (Китай) – Ли Д.-Х. (Южная Корея) 3:6, 6:3, 3:6
Эскобедо Э. (США) – Андухар П. (Испания) 6:2, 6:2
Баньис Ф. (Аргентина) – Пирош З. (Венгрия) 6:4, 6:7 (7), 2:6
Ито Т. (Япония) – Рууд К. (Норвегия) 6:4, 1:6, 4:6
Перселл М. (Австралия) – Попко Д. (Казахстан) 4:6, 6:7 (4)
Фратанджело Б. (США) – Крюгер М. (США) 7:6 (4), 6:3
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