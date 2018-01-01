Сидней (WTA): победы Цибулковой и Стрыцовой, Кербер сыграет с Уильямс

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского теннисного турнира в Сиднее 2018.

Sydney International, или Международный теннисный турнир в Сиднее – профессиональный теннисный турнир, проводимый в январе в Сиднее (Австралия) на хардовых кортах местного NSW Tennis Centre.

С 2009 года женский турнир относится к премьер-серии WTA, турнирная сетка рассчитана на 30 участниц в одиночном разряде и 16 пар.

Даты: 7-13 января

Призовой фонд: 733 900 долларов

Действующая чемпионка: Йоханна Конта (Великобритания)

Украинки на турнире: нет

Расписание и результаты матчей

Второй круг

Доминика Цибулкова (Словакия) – Елена Веснина (Россия) – 6:4, 6:4

Екатерина Макарова (Россия) – Барбора Стрыцова (Чехия) – 4:6, 1:6

09.01 (10:15) Анжелик Кербер (Германия) – Винус Уильямс (США) –

09.01 (11:30) Эшли Барти (Австралия) – Эллен Перес (Австралия) –

10.01 (01:00) Кэтрин Беллис (США) – Агнешка Радваньска (Польша) –

10.01 (01:00) Камила Джорджи (Италия) – Петра Квитова (Чехия) –

10.01 (01:00) Гарбинье Мугуруса (Испания, 1) – Кики Бертенс (Нидерланды) –

Первый круг

Эллен Перес (Австралия) – Кристина Младенович (Франция, 5) – 6:4, 4:2 – отказ Младенович

Елена Остапенко (Латвия, 3) – Екатерина Макарова (Россия) – 6:7 (3), 1:6

Елена Веснина (Россия) – Лара Арруабаррена-Весино (Испания) – 6:2, 6:2

Анастасия Севастова (Латвия, 8) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 3:6, 1:6

Слоан Стивенс (США, 6) – Камила Джорджи (Италия) – 3:6, 0:6

Дарья Касаткина (Россия) – Барбора Стрыцова (Чехия) – 5:7, 6:1, 4:6

Эшли Барти (Австралия) – Вероника Сепеде (Парагвай) – 6:3, 6:4

Люси Шафаржова (Чехия) – Анжелик Кербер (Германия) – 7:6 (3), 6:7 (8), 2:6

Кристи Ан (США) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 2:6, 4:6

Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) – Петра Квитова (Чехия) – 1:6 – отказ Лучич-Барони

Кэтрин Беллис (США) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 7:6 (2), 6:0

Саманта Стосур (Австралия) – Сарина Виттхефт (Германия) – 4:6, 7:5, 6:3

Агнешка Радваньска (Польша) – Йоханна Конта (Великобритания, 4) – 6:3, 7:5

Дарья Гаврилова (Австралия) – Оливия Роговска (Австралия) – 6:4, 1:6,