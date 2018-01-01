Сидней (ATP): Медведев стал первым финалистом

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужского теннисного турнира в Сиднее 2018.

Sydney International, или Международный теннисный турнир в Сиднее – профессиональный теннисный турнир, проводимый в январе в Сиднее (Австралия) на хардовых кортах местного NSW Tennis Centre.

С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP 250, турнирная сетка рассчитана на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

Даты: 7-13 января

Призовой фонд: 468 910 долларов

Действующий чемпион: Жиль Мюллер (Люксембург)

Украинцы на турнире: Александр Долгополов

Расписание и результаты матчей:

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия) – Фабио Фоньини (Италия, 4) - 2:6, 6:4, 6:1

12.01 (11:30) Алекс Де Минаур (Австралия) – Бенуа Пэр (Франция)

Четвертьфинал

Фабио Фоньини (Италия, 4) – Адриан Маннарино (Франция, 5) – 6:7 (4), 7:6 (4), 6:2

Паоло Лоренци (Италия) – Даниил Медведев (Россия) – 3:6, 3:6

Бенуа Пэр (Франция) – Жиль Мюллер (Люксембург, 2) – 6:4, 6:4

Алекс Де Минаур (Австралия) – Фелисиано Лопес (Испания) – 6:4, 6:4

Второй круг

Ричардас Беранкис (Литва) – Адриан Маннарино (Франция, 5) – 2:6, 1:6

Альберт Рамос (Испания) – Паоло Лоренци (Италия) – 3:6, 5:7

Леонардо Майер (Аргентина) – Бенуа Пэр (Франция) – 2:6, 6:3, 1:6

Фабио Фоньини (Италия, 4) – Александр Долгополов (Украина) – 3:6, 6:3, 6:4

Давид Джумхур (Босния и Герцеговина) – Алекс Де Минаур (Австралия) – 2:6, 0:3 – отказ Джумхур

Джаред Дональдсон (США) – Даниил Медведев (Россия) – 3:6, 6:4, 5:7

Фелисиано Лопес (Испания) – Диего Шварцман (Аргентина, 3) – 6:3, 7:6 (1)

Джон Миллман (Австралия) – Жиль Мюллер (Люксембург, 2) – 6:7 (5), 4:6

Первый круг

Паоло Лоренци (Италия) – Джордан Томпсон (Австралия) – 7:6 (5), 6:4

Александр Долгополов (Украина) – Виктор Троицки (Сербия) – 6:3, 6:7 (6), 7:5

Давид Джумхур (Босния и Герцеговина) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:1, 6:4

Алекс Болт (Австралия) – Ричардас Беранкис (Литва) – 7:5, 5:7, 4:6

Алексей Попырин (Австралия) – Джон Миллман (Австралия) – 4:6 (7), 0:6

Даниил Медведев (Россия) – Филипп Кольшрайбер (Германия, 6) – 6:2, 6:3

Евгений Донской (Россия) – Адриан Маннарино (Франция, 5) – 7:5, 5:7, 4:6

Миша Зверев (Германия, 8) – Леонардо Майер (Аргентина) – 5:7, 3:6

Александар Вукич (Австралия) – Фелисиано Лопес (Испания) – 6:4, 6:7 (5), 3:6

Алекс Де Минаур (Австралия) – Фернандо Вердаско (Испания) – 6:4, 6:2

Альяж Бедене (Словения) – Бенуа Пэр (Франция) – 6:1, 6:7 (5), 3:6

Жиль Симон (Франция) – Джаред Дональдсон (США) – 1:6, 4:6