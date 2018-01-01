Азаренко пропустит Australian Open из-за судебного разбирательства

Белорусская спортсменка Виктория Азаренко не сыграет на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Двукратная победительница турниров серии Большого шлема Виктория Азаренко пропустит Australian Open – 2018, информируется на официальном сайте WTA.

Причиной отказа белоруски от выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису стало судебное разбирательство по опеке над ее сыном Лео, из-за чего спортсменка уже пропустила турнир в Окленде.

Напомним, в этом году Australian Open пройдет с 15 по 28 января.

Ранее в сети появились снимки формы, в которой Элина Свитолина выступит на Открытом чемпионате Австралии по теннису.