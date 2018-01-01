Я еще вернусь: Маррей успешно перенес операцию

Предварительно британец вернется к Уимблдону.

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей рассказал о своем состоянии здоровья.

"Сегодня я перенес успешную операцию на правом бедре в Мельбурне. Хочу поблагодарить доктора Джона О’Доннелла и весь медицинский персонал за оказанную мне заботу.

Я ожидаю возвращения в тур во время травяного сезона. Спасибо все за ваши пожелания и поддержку в последние дни. Я еще вернусь", – написал британец в социальную сеть Facebook.

Ранее сообщалось, что Энди Маррей пропустит первый Большой шлем нового сезона.