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Я еще вернусь: Маррей успешно перенес операцию

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Предварительно британец вернется к Уимблдону.
Энди Маррей
Энди Маррей
Getty Images

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей рассказал о своем состоянии здоровья.

"Сегодня я перенес успешную операцию на правом бедре в Мельбурне. Хочу поблагодарить доктора Джона О’Доннелла и весь медицинский персонал за оказанную мне заботу.

Я ожидаю возвращения в тур во время травяного сезона. Спасибо все за ваши пожелания и поддержку в последние дни. Я еще вернусь", – написал британец в социальную сеть Facebook.

Ранее сообщалось, что Энди Маррей пропустит первый Большой шлем нового сезона.

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Теги: теннис, ATP, Энди Маррей, травма, операция
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