В сети появились снимки формы, в которой Свитолина выступит на Australian Open

В скором времени украинка поборется за один из самых престижных трофеев в теннисе.

Элина Свитолина, успешно выступив на первом в сезоне турнире, который проходил в Брисбене, прибыла в столицу теннисной Австралии – Мельбурн. Именно тут наша спортсменка сыграет на одном из четырех турниров Большого шлема – Australian Open.

Накануне важных соревнований всемирно известный бренд Nike, с которым сотрудничает украинка, представил новую форму. Именно в этой экипировке Элина Свитолина поборется за один из самых важных трофеев в теннисе.

В этом году открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 15 по 28 января.

Напомним, Элина Свитолина поднялась на четвертое место рейтинга Женкой теннисной ассоциации. Также украинка возглавила чемпионскую гонку WTA.