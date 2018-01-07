В сети появились снимки формы, в которой Свитолина выступит на Australian Open
В скором времени украинка поборется за один из самых престижных трофеев в теннисе.
Элина Свитолина, успешно выступив на первом в сезоне турнире, который проходил в Брисбене, прибыла в столицу теннисной Австралии – Мельбурн. Именно тут наша спортсменка сыграет на одном из четырех турниров Большого шлема – Australian Open.
Hiiiiii 👋🏼 @AustralianOpen pic.twitter.com/GlxMOxE2W0— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 7, 2018
Накануне важных соревнований всемирно известный бренд Nike, с которым сотрудничает украинка, представил новую форму. Именно в этой экипировке Элина Свитолина поборется за один из самых важных трофеев в теннисе.
В этом году открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 15 по 28 января.
Напомним, Элина Свитолина поднялась на четвертое место рейтинга Женкой теннисной ассоциации. Также украинка возглавила чемпионскую гонку WTA.
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