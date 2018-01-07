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В сети появились снимки формы, в которой Свитолина выступит на Australian Open

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В скором времени украинка поборется за один из самых престижных трофеев в теннисе.
Элина Свитолина
Элина Свитолина

Элина Свитолина, успешно выступив на первом в сезоне турнире, который проходил в Брисбене, прибыла в столицу теннисной Австралии – Мельбурн. Именно тут наша спортсменка сыграет на одном из четырех турниров Большого шлема – Australian Open.

Накануне важных соревнований всемирно известный бренд Nike, с которым сотрудничает украинка, представил новую форму. Именно в этой экипировке Элина Свитолина поборется за один из самых важных трофеев в теннисе.

В этом году открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 15 по 28 января.

Напомним, Элина Свитолина поднялась на четвертое место рейтинга Женкой теннисной ассоциации. Также украинка возглавила чемпионскую гонку WTA.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Открытый чемпионат Австралии по теннису, Australian Open, WTA, Nike, форма, фото
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