Цуренко вышла во второй круг турнира в Хобарте

Леся Цуренко обыграла теннисистку из Венгрии.

Украинская теннисистка Леся Цуренко выиграла матч первого круга турнира в Хобарте против Тимеи Бабош из Венгрии.

В первой партии Цуренко обеспечила себе отрыв 5:0 и проиграла только два розыгрыша. Во втором сете украинка два раза теряла геймы на своей подаче, выполнив четыре брейка.

За выход в четвертьфинал Цуренко будет бороться с Юлией Путинцевой из Кзахстана.

Хобарт. Первый круг

Леся Цуренко (Украина, 5) - Тимеа Бабош (Венгрия) 7:6(2), 6:2

Ранее сообщалось, что Цуренко завершила борьбу на турнире в Брисбене во втором раунде. Сама теннисистка заявила о планах войти в 20-ку лучших рейтинга WTA.