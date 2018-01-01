Свитолина возглавила чемпионскую гонку WTA

Украинка успешно начала новый сезон.

Теннисистка Элина Свитолина лидирует в чемпионской гонке WTA. Украинка набрала 470 очков. Столько же у представительницы Швейцарии Белинды Бенчич.

Porsche Race To Singapore

Рейтинг по состоянию на 8 января 2018 года

1. Элина Свитолина (Украина) 470

1. (1) Белинда Бенчич (Швейцария) 470

3. (2) Чжан Шуай (Китай) 330

3. Александра Саснович (Беларусь) 330

5. Симона Халеп (Румыния) 280

5. Юлия Гергес (Германия) 280

7. (4) Айла Томлянович (Хорватия) 244

8. (5) Арина Соболенко (Беларусь) 235

9. (13) Су-Вэй Се (Тайвань) 220

10. (3) Михаэла Бузарнеску (Румыния) 214

Ранее сообщалось, что Свитолина выиграла турнир в Брисбене. Этот трофей стал первым в сезоне и десятым в карьере теннисистки. Победа в Брисбене позволит теннисистке подняться на 4-ю позицию в рейтинге WTA.