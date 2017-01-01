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Свитолина: Надеюсь, я хорошая актриса и вы не заметили, что перед финалом я плохо спала

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Элина Свитолина поделилась впечатлениями после победы на турнире в Брисбене.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина начала сезон победой на турнире в австралийском Брисбене. После финального матча украинка поделилась эмоциями с журналистами.

"Во-первых, я рада, что все закончилось. Потому что у меня не было так много времени, чтобы восстановиться после полуфинала. Я очень, очень плохо спала. Надеюсь, вы этого не заметили. Я старалась... Надеюсь, я хорошая актриса.

Я пыталась быть действительно сосредоточенной на том, что я должна сделать на корте, и все очень хорошо работало.

У меня не было никаких ожиданий от этой недели. Просто пыталась играть от матча к матчу. Для меня было очень важно использовать то, над чем я работала в межсезонье, и это получалось. Подача работала очень хорошо на этой неделе. Моя вторая подача также стала лучше, да и в целом моя игра стала более слаженной.

Чувствую ли я, что теперь у меня есть большие перспективы на Australian Open? Нет, я не вижу это так, я просто стараюсь делать шаг за шагом. Я не испытываю давления, что должна там хорошо играть. Это всегда может сыграть злую шутку с твоей психологией", – приводит слова Свитолиной Большой теннис Украины.

Напомним, в понедельник Свитолина поднимется на четвертую строчку рейтинга WTA, что позволит ей получить соответствующий номер посева на Australian Open.

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Теги: теннис, Брисбен, Элина Свитолина
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