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Долгополов с трудной победы стартовал в Сиднее

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Александр Долгополов в непростом поединке обыграл Виктора Троицки.
Александр Долгополов
Александр Долгополов
btu.org.ua

Первая ракетка Украины Александр Долгополов выиграл матч первого круга турнира серии АТР 250 в Сиднее.

В стартовом поединке украинец обыграл 55-ю ракетку мира серба Виктора Троицки со счетом 6:3, 6:7(8), 7:5.

Выиграв стартовый сет, Долгополов вел с брейком во второй партии, но подать на победу не сумел. Троицки отыгрался с 3:1 на тайбрейке и перевел встречу в решающий сет.

В третьей партии соперники обменялись брейками, а в девятом гейме украинец защитил подачу со скрытого матчбола. Обеспечив себе как минимум тайбрейк, Александр выполнил еще один брейк, который и поставил точку в этом матче.

Матч прошел за 2 часа и 20 минут. За это время украинец сделал 13 эйсов, допустил 9 "двойных" и реализовал 6 брейк-пойнтов.

В следующем раунде Долгополов сыграет с четвертым сеяным на турнире итальянцем Фабио Фоньини.

Напомним, на прошлой неделе Долгополов дошел до четвертьфинала турнира в Брисбене.

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Теги: Александр Долгополов, теннис
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