Свитолина поднимется на четвертое место в мировом рейтинге

Благодаря титулу в Брисбене Элина Свитолина отыграет две позиции в рейтинге WTA.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завоевала свой десятый титул WTA в карьере и первый в сезоне-2018.

В финале турнира Brisbane International с призовым фондом в миллион долларов Свитолина разгромила представительницу Беларуси Александру Соснович со счетом 6:2, 6:1.

В понедельник Свитолина поднимется с шестой на четвертую строчку рейтинга WTA и получит четвертый номер посева на Открытом чемпионате Австралии – первом "Шлеме" сезона-2018, что позволит ей получить более легкую сетку.