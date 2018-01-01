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Свитолина поднимется на четвертое место в мировом рейтинге

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Благодаря титулу в Брисбене Элина Свитолина отыграет две позиции в рейтинге WTA.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завоевала свой десятый титул WTA в карьере и первый в сезоне-2018.

В финале турнира Brisbane International с призовым фондом в миллион долларов Свитолина разгромила представительницу Беларуси Александру Соснович со счетом 6:2, 6:1.

В понедельник Свитолина поднимется с шестой на четвертую строчку рейтинга WTA и получит четвертый номер посева на Открытом чемпионате Австралии – первом "Шлеме" сезона-2018, что позволит ей получить более легкую сетку.

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Теги: Элина Свитолина, теннис, рейтинг
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