Свитолина: Начинать год с победы на турнире – просто потрясающе

Украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала первый титул в сезоне, обыграв Александру Саснович в финале турнира в Брисбене.

"Просто потрясающе играть перед полными трибунами, а начинать год с победы на турнире – нечто особенное.

Хочу поздравить Александру Саснович с выходом финал, ведь всегда тяжело начинать турнир с квалификации. Она значительно улучшила свою игру за последние годы, хочу пожелать ей удачи в будущем. Также я благодарна своей команде и болельщикам", – сказала Свитолина.

"To start (the season) off with a trophy is always special." - @ElinaSvitolina, your @BrisbaneTennis champion! pic.twitter.com/aCMVhExWoL