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Свитолина: Начинать год с победы на турнире – просто потрясающе

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Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы в финале турнира в Брисбене.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала первый титул в сезоне, обыграв Александру Саснович в финале турнира в Брисбене.

"Просто потрясающе играть перед полными трибунами, а начинать год с победы на турнире – нечто особенное.

Хочу поздравить Александру Саснович с выходом финал, ведь всегда тяжело начинать турнир с квалификации. Она значительно улучшила свою игру за последние годы, хочу пожелать ей удачи в будущем. Также я благодарна своей команде и болельщикам", – сказала Свитолина.

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Теги: теннис, Брисбен, Элина Свитолина
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Комментариев (1)
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seny    06.01.2018, 20:31
Оценка:  +1
seny
молодец! поздравляю!
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