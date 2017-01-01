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Бондаренко покинула отборочный этап в Сиднее

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Катерина Бондаренко проиграла во втором круге отбора.
Катерина Бондаренко
Катерина Бондаренко
Getty Images

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко потерпела поражение во втором круге квалификации турнира в Сиднее. Наша спортсменка не сумела обыграть представительницу Парагвая Веронику Сепеде-Роиг.

Поединок длился более двух с половиной часов. В первом сете Бондаренко позволила сопернице взять лишь два гейма. Во второй партии украинка дважды сделала брейк, но трижды проиграла собственную подачу.

В решающей партии Катерина уступала со счетом 2-5, но сумела сравнять счет, отыграв четыре матч-бола, и перевести игру на тай-брейк, на котором соперница оказалась все же сильнее.

Сидней. Квалификация. Второй круг

Катерина Бондаренко (Украина) – Вероника Сепеде-Роиг (Парагвай) – 6:2, 3:6, 6:7 (4)

 

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Теги: теннис, Сидней, Катерина Бондаренко
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