Свитолина – Саснович: прогноз и ставки букмекеров на матч в Брисбене

Элина Свитолина и Александра Саснович поспорят за победу на турнире в Брисбене.

Прогноз на матч Свитолина – Саснович от букмекеров Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина встретится с белорусской спортсменкой Александрой Саснович в финале турнира категории WTA Premier в австралийском Брисбене.

По мнению букмекеров, бесспорным фаворитом в данном противостоянии является первая ракетка Украины.

Так, на победу Свитолиной компания bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,16. Успех Саснович оценивается в 5,0.

Отметим, что встреча Элина Свитолина – Александра Саснович состоится в субботу, 6 января. Начало матча – в 11:00 по киевскому времени.