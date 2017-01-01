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Свитолина: Всегда важно хорошо стартовать в сезоне

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Украинка прокомментировала выход в финал турнира в Брисбене.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями после победы в полуфинальном поединке против Каролины Плишковой

"Тяжело противостоять действующей чемпионкой, Каролина всегда играет с большой интенсивностью. Спасибо зрителям, что остались на трибунах до такого позднего времени. 

О чем я думала, когда проигрывала 0-4 на старте поединка? Ничего, знала, что нужно дать себе время и было бы хорошо, чтобы мяч на метр попадал в корт", – рассказала наша теннисистка.

Также она поделилась ожиданиями от предстоящего финального поединка турнира в Брисбене против Александры Саснович.

"Я не думала наперед, а играла от игры к игре. Думаю, что я буду готова к встрече с Саснович. Всегда важно хорошо стартовать в сезоне, поскольку в начале года часто бывает трудно. 

Чем я займусь дальше? Вероятно, все уже закрыто, так что я поем что-то и буду восстанавливать силы к финальной встрече. Надеюсь, что завтра будет отличный поединок", – подчеркнула украинка.

Напомним, что обводящий удар Свитолиной признали лучшим в полуфиналах турнира.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Каролина Плишкова, Александра Саснович, Брисбен
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