Свитолина: Всегда важно хорошо стартовать в сезоне

Украинка прокомментировала выход в финал турнира в Брисбене.

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями после победы в полуфинальном поединке против Каролины Плишковой

"Тяжело противостоять действующей чемпионкой, Каролина всегда играет с большой интенсивностью. Спасибо зрителям, что остались на трибунах до такого позднего времени.



О чем я думала, когда проигрывала 0-4 на старте поединка? Ничего, знала, что нужно дать себе время и было бы хорошо, чтобы мяч на метр попадал в корт", – рассказала наша теннисистка.

Также она поделилась ожиданиями от предстоящего финального поединка турнира в Брисбене против Александры Саснович.

"Я не думала наперед, а играла от игры к игре. Думаю, что я буду готова к встрече с Саснович. Всегда важно хорошо стартовать в сезоне, поскольку в начале года часто бывает трудно.



Чем я займусь дальше? Вероятно, все уже закрыто, так что я поем что-то и буду восстанавливать силы к финальной встрече. Надеюсь, что завтра будет отличный поединок", – подчеркнула украинка.

Напомним, что обводящий удар Свитолиной признали лучшим в полуфиналах турнира.