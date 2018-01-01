Свитолина – Плишкова: видео обзор полуфинала в Брисбене

Элина Свитолина пробилась в финал турнира в австралийском Брисбене.

Украинка Элина Свитолина добыла волевую победу над чешкой Каролиной Плишковой в полуфинальном матче турнира в австралийском Брисбене.

Данное противостояние выдалось нелегким для обеих спортсменок.

Смотрите видеообзор четвертьфинального матча Элина Свитолина – Каролина Плишкова в Брисбене:

Ранее сообщалось, что обводящий удар Свитолиной признали лучшим в полуфиналах турнира.