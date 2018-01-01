Свитолина – Плишкова: видео обзор полуфинала в Брисбене
Элина Свитолина пробилась в финал турнира в австралийском Брисбене.
Украинка Элина Свитолина добыла волевую победу над чешкой Каролиной Плишковой в полуфинальном матче турнира в австралийском Брисбене.
Данное противостояние выдалось нелегким для обеих спортсменок.
Смотрите видеообзор четвертьфинального матча Элина Свитолина – Каролина Плишкова в Брисбене:
Ранее сообщалось, что обводящий удар Свитолиной признали лучшим в полуфиналах турнира.
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