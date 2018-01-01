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Свитолина – Плишкова: видео обзор полуфинала в Брисбене

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Элина Свитолина пробилась в финал турнира в австралийском Брисбене.
Свитолина – Плишкова: видео обзор матча
Свитолина – Плишкова: видео обзор матча
brisbaneinternational.com.au

Украинка Элина Свитолина добыла волевую победу над чешкой Каролиной Плишковой в полуфинальном матче турнира в австралийском Брисбене.

Данное противостояние выдалось нелегким для обеих спортсменок.

Смотрите видеообзор четвертьфинального матча Элина Свитолина – Каролина Плишкова в Брисбене:

Ранее сообщалось, что обводящий удар Свитолиной признали лучшим в полуфиналах турнира.

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Теги: Элина Свитолина, Каролина Плишкова, видео, обзор матча, Брисбен, WTA, теннис
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