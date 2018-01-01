Брисбен (WTA): обводящий удар Свитолиной признали лучшим в полуфиналах турнира

Официальный сайт WTA отметил удар украинки в полуфинальном матче турнира в Брисбене.

Украинская теннисистка Элина Свитолина добыла волевую победу над чешкой Каролиной Плишковой в полуфинальном матче турнира в австралийском Брисбене.

В финале турнира Свитолина сыграет с Александрой Соснович (Беларусь). Решающий поединок запланирован на 6 января в 11:00 по киевскому времени.

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