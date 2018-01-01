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Свитолина провела тренировку перед полуфиналом в Брисбене

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Элина Свитолина готовится к поединку против Каролины Плишковой.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет против чешки Каролины Плишковой в полуфинале турнира в Брисбене.

Накануне встречи украинка провела тренировку, видео которой представил официальный Twitter WTA.

Напомним, на пути в полуфинал Свитолина одолела Карлу Суарес-НаварроАну Конюх и Йоханну Конту.

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Теги: теннис, Брисбен, Элина Свитолина, Каролина Плишкова, тренировка, видео
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