Свитолина провела тренировку перед полуфиналом в Брисбене
Элина Свитолина готовится к поединку против Каролины Плишковой.
Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет против чешки Каролины Плишковой в полуфинале турнира в Брисбене.
Накануне встречи украинка провела тренировку, видео которой представил официальный Twitter WTA.
.@ElinaSvitolina hits the practice court ahead of her @BrisbaneTennis semifinal! pic.twitter.com/JG7K5QyU4d— WTA (@WTA) 5 января 2018 г.
Напомним, на пути в полуфинал Свитолина одолела Карлу Суарес-Наварро, Ану Конюх и Йоханну Конту.
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