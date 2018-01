Свитолина провела тренировку перед полуфиналом в Брисбене

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет против чешки Каролины Плишковой в полуфинале турнира в Брисбене.

Накануне встречи украинка провела тренировку, видео которой представил официальный Twitter WTA.

.@ElinaSvitolina hits the practice court ahead of her @BrisbaneTennis semifinal! pic.twitter.com/JG7K5QyU4d