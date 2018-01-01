Плишкова: Свитолина прибавила ментально, нас ждет сложный матч

Чешская теннисистка поделилась ожиданиями от предстоящего поединка с украинкой.

Четвертая ракетка мира Каролина Плишкова прокомментировала предстоящий поединок против украинской теннисистки Элины Свитолиной.

"В первые полтора сета я была немного удивлена тем, как Канепи играла. Несмотря на рисковые решение, она делала очень мало ошибок. Единственное, что я могла делать – это ждать. Никто не может играть так, как это делала эстонка на протяжении двух или трех сетов.

Свитолина? Да, я смотрела ее матч по ТВ. Здесь на каждом канале показывают теннис. У Свитолиной и Конты получился хороший поединок. С того времени, когда мы последний раз встречались с украинкой, она много чего сделал за пределами корта. Она прибавила ментально. Так что, думаю, это будет совсем не простой матч, а сложный", – рассказал Плишкова пресс-службы турнира в Брисбене.

Ранее Свитолина прокомментировала победу над Йоханной Контой.