Федерер: В этом году я чувствую себя увереннее, чем в прошлом

Швейцарский теннисист рассказал о том, как чувствовал себя в прошлом сезоне.

Швейцарец Роджер Федерер, на данный момент выступающий на выставочном турнире Hopman Cup, рассказал о своей готовности к сезону.

"Я поддерживал высокий уровень во всех трех матчах на турнире, и это здорово. В этот раз мне достался еще более высокорейтинговый соперник – Джек Сок, и, по-моему, это был очень интересный матч. Мы наладили контакт с болельщиками, и это было здорово.

Это отличный турнир. Тут у нас есть возможность опробовать разные вещи без погони за очками АТР.

В этом году я чувствую себя увереннее, чем в прошлом. Тогда я был 17-й ракеткой мира и если бы не выиграл два матча в Мельбурне, то выпал бы из Топ-30. Так что в прошлом году я был довольно напряжен", – приводит слова теннисиста официальный сайт турнира.

Ранее сообщалось, что Федерер в очередной раз может пропустить Ролан Гаррос.