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Невероятный розыгрыш в матче Конта – Свитолина стал лучшим за день

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Через несколько минут после этого британская теннисистка снялась с матча.
Йоханна Конта
Йоханна Конта
Getty Images

Розыгрыш в поединке между британской теннисисткой Йоханной Контой и украинкой Элиной Свитолиной признан лучшим за игровой день.

Отметим, что британка не смогла доиграть поединок до конца и Элина Свитолина вышла в следующий раунд турнира. Видеообзор поединка вы можете посмотреть по ссылке.

 

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Теги: теннис, Йоханна Конта, Элина Свитолина, Брисбен
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