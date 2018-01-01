Невероятный розыгрыш в матче Конта – Свитолина стал лучшим за день

Через несколько минут после этого британская теннисистка снялась с матча.

Розыгрыш в поединке между британской теннисисткой Йоханной Контой и украинкой Элиной Свитолиной признан лучшим за игровой день.

Отметим, что британка не смогла доиграть поединок до конца и Элина Свитолина вышла в следующий раунд турнира. Видеообзор поединка вы можете посмотреть по ссылке.