Свитолина: Я хорошо провела тайбрейк, отыграла его на все 100%

Украинка прокомментировала выход в следующий раунд турнира в Брисбене.

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал турнира, который проходит в Брисбене. Украинка добыла победу над Йоханной Контой.

"В таких матчах важно быть очень сфокусированной и ждать свои небольшие шансы. Так что, я знала, что во втором сете мне нужно быть максимально собранной, хорошо подавать и быть готовой к этим моментам. Я хорошо провела тайбрейк, отыграла его на все 100%.



Тяжело видеть, когда соперник играет с травмой. Надеюсь, что Конта восстановится и будет на 100% готова к Открытому чемпионату Австралии.



Играть с соперницей из топ-10 рейтинга так рано в сезоне может быть трудно. Но я была спокойна после поражения в первом сете и старалась понять, что я делала не так.



Если говорить о предстоящем полуфинале, то и Каролина Плишкова, и Кайя Канепи играют в одном стиле: мощная подача и сильный удар. Для меня нет разницы, с кем играть.



Я счастлива, что смогла хорошо восстановиться после двух матчей. Сегодня я чувствовала себя довольно свежей перед третьим сетом, физически и ментально все было нормально, я была готова к борьбе", – рассказала Украинка официальному сайту турнира.

С прогнозами букмекеров на поединок между Элиной Свитолиной и Каролиной Плишковой вы можете ознакомиться по ссылке.