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Свитолина – Плишкова: прогноз и ставки букмекеров на матч в Брисбене

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Элина Свитолина и Каролина Плишкова поспорят за место в финале турнира в Брисбене.
Прогноз на матч Свитолина – Плишкова от букмекеров
Прогноз на матч Свитолина – Плишкова от букмекеров
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина встретится с чешкой Каролиной Плишковой в полуфинале турнира категории WTA Premier в австралийском Брисбене.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном противостоянии является первая ракетка Чехии.

Так, на победу Плишковой компания bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,66. Успех Свитолиной оценивается в 2,2.

Отметим, что встреча Элина Свитолина – Каролина Плишкова состоится в пятницу, 5 января. Начало матча – в 13:00 по киевскому времени.

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Теги: Элина Свитолина, Каролина Плишкова, прогнозы на спорт, ставки букмекеров, Брисбен, теннис
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